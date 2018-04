O realizador checo morreu aos 86 anos. Deixa para trás filmes como Hair, Amadeus ou Homem na Lua, a biografia de Andy Kaufman.





Morreu o realizador checo Miloš Forman. O realizador morreu na passada sexta-feira, 13 de Abril, aos 86 anos.



Com uma extensa carreira cinematográfica, Forman ficou sobretudo conhecido pelos filmes Voando Sobre um Ninho de Cucos e Amadeus.



Segundo a mulher, Martina, Forman partiu "de forma calma" e esteve sempre "rodeado pela sua família e amigos mais íntimos".



Nascido em Caslav a 18 de fevereiro de 1932, Forman ganhou grande popularidade além-mares em 1965 quando foi nomeado, pela primeira vez, para o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro com a comédia Os Amores duma Loura e em 1968 voltaria a ser nomeado para o mesmo galardão com O Baile dos Bombeiros.



Reconhecido já a nível internacional, isso não impediu Forman de fugir da República Checa durante a invasão de Praga pelos soviéticos, em 1968. O realizador refugiou-se em Paris, a capital francesa, e depois mudou-se para os Estados Unidos da América.



É já no continente norte-americano que realiza o seu primeiro filme em língua inglesa: Os Amores duma Adolescente (Taking Off).



Em 1973, Milos Forman participou no documentário sobre os jogos Olímpicos de Munique de : Vencedores e Vencidos



Forman continou nos EUA onde ganhava fama a cada filme. Em 1975 realizou Voando sobre um Ninho de Cucos, filme que lhe valeu o Óscar de Melhor Realizador e Melhor Filme. Foi um dos filmes que consolidou Jack Nicholson como um dos melhores actores da sua geração, tendo este levado o Óscar de Melhor Actor pelo seu papel como Randle Patrick "Mac" McMurphy, depois de três noemações ao galardão.



O chego naturalizou-se estado-unidense e realizou ainda filmes icónicos como Hair (1979), Amadeus (que lhe valeu o segundo Óscar de Melhor Realizador, em 1984), Valmont (1989), Larry Flynt (nomeado para Melhor Realizador, em 1996) e a biografia do comediante Andy Kaufman, Homem na Lua, em 1999.