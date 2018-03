Manuel Reis, o fundador da discoteca Lux Frágil, morreu este domingo aos 71 anos. Sofria de doença prolongada. Reis é considerado a figura mais importante da noite lisboeta, tendo começado as duas discotecas mais emblemáticas da cidade: o Lux, no Bairro Alto, e o Lux Frágil, em Santa Apolónia.





A cerimónia fúnebre está marcada para terça-feira à noite no Teatro Thalia, em Lisboa, em hora a anunciar. O Lux-Frágil confirmou a morte em comunicado: "Foi hoje, em Lisboa, a cidade que ele escolheu. A cidade que agora se despede de um dos seus maiores inventores. O Manuel fez maior esta cidade, o nosso mundo e as nossas vidas também."

Reis marcou a noite lisboeta desde os anos 80, com a fundação do Frágil no Bairro Alto (no número 126 da Rua da Atalaia). O seu mais recente projecto era o bar Rive Rouge, no primeiro andar do Mercado da Ribeira.

Como Margarida Martins contou ao jornal Sol, Manuel Reis vendia antiguidades e era dono da Loja da Atalaia. Depois de ter aberto o Frágil, abriu o Pap’Açorda, em 1982. Pelo Frágil, passaram celebridades como João Botelho, Rui Reininho, António Variações, Miguel Esteves Cardoso, Jorge Palma, e Clara Ferreira Alves, entre outros. Vários artistas tiveram no Frágil as suas primeiras exposições.

Em 1998, Reis trocou o Bairro Alto pela estação de Santa Apolónia e mudou-se para a discoteca Lux Frágil. Abriu o espaço com o sócio John Malkovich e por aqui, passaram tanto celebridades nacionais como internacionais. Este ano, a discoteca completa o 20.º aniversário.

Margarida Martins era porteira do Frágil, no Bairro Alto, durante os anos 80 e foi uma das primeiras a lamentar a morte de Reis. A agora presidente da Junta de Freguesia de Arroios confirmou a morte de Reis no Facebook.Também João Soares, antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, manifestou pesar.