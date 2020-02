Lynn Cohen morreu, esta sexta-feira, aos 86 anos. A notícia foi confirmada ao jornal Metro pelos seus representantes.

Nascida a 10 de agosto de 1933 em Kansas City, Missouri, nos EUA, Lynn ficou conhecida pelo seu papel na série Sexo e a Cidade , em que protagonizou a ama do filho de Miranda, uma das personagens principais do enredo. A atriz entrou também no sucesso dos grandes ecrãs Os Jogos da Fome (Hunger Games), Munique de Steven Spielberg e O Misterioso Assassínio em Manhattan de Woody Allen Entre os seus pais de 100 trabalhos, fazem parte várias produções da Brodway.