Em dezembro de 2019, o estado de saúde da mulher do antigo primeiro-ministro voltou a agravar-se. Laura foi transferida do Hospital Amadora-Sintra, onde era seguida, para o IPO de Lisboa. Ainda assim, foi autorizada a passar o Natal em casa com o marido e as duas filhas, Teresa e Júlia, de 24 e 12, respetivamente.



A fisioterapeuta nasceu na Guiné-Bissau, mas na sua juventude viveu também em Cabo Verde. Laura Maria Garcês Ferreira casou com Pedro Passos Coelho em 2004. Em 2015, foi publicada uma biografia autorizada do casal, em que Laura Ferreira contava um pouco do dia-a-dia da família do então primeiro-ministro.







Laura Ferreira, mulher do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho , morreu na madrugada desta terça-feira, no IPO de Lisboa . A notícia foi confirmada pelo Correio da Manhã , que avança que Laura, 54 anos, foi para as urgências do Instituto de Português de Oncologia na noite de segunda-feira, onde acabou por morrer.Há cerca de cinco anos, Laura foi diagnosticada com um tomor ósseo agressivo num joelho. Depois de se pensar que a doença tinha sido controlada, em 2017, novos exames mostraram que o cancro se tinha alastrado aos pulmões.