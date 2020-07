Morreu Kansai Yamamoto, o japonês que transformou Bowie em Ziggy Stardust

Kansai Yamamoto, o homem que ajudou David Bowie a assumir a sua identidade visual, morreu na passada terça-feira. O designer de moda japonês morreu aos 76 anos depois de uma longa batalha contra a leucemia.Yamamoto foi o primeiro japonês a organizar um desfile em Londres, a capital de Inglaterra, país de David Bowie. Foi desta colaboração que nasceram os visuais icónicos do andrógino Ziggy Stardust (a personagem do alienígena que veio salvar o mundo através do rock and roll) e que envergava quimonos elaborados e macacões justos e coloridos. "O David tinha um corpo muito elegante e ficava-lhe tudo muito bem", explicou Yamamoto em entrevista no ano em que o músico de Alladin Sane morreu, 2016.Yamamoto, que desenhava principalmente roupa feminina, trabalhou ainda com outros músicos, como o extravagante Elton John ou o sempre colorido Stevie Wonder.Os desenhos de Yamamoto caraterizam-se pela conjugação de elementos tradicionais japoneses, como os provenientes do teatro kabuki, com elementos ocidentais, privilegiando a excentricidade e o espírito de vanguarda, como reconheceu.Na década de 1990, para apresentação das suas coleções, concebeu espetáculos multidisciplinares, na altura ainda de caráter inédito, a que deu o nome de "Super Shows", levando-os a palcos fora dos circuitos principais da moda, como a Praça Vermelha, em Moscovo (1993), locais no Vietname (1995), na Índia (1997) e no próprio Japão (2000).Além da moda, Yamamoto também desenhou o comboio Skyliner, que liga o aeroporto do Tóquio ao centro da capital japonesa. Envolveu-se ainda na conceção da candidatura de Tóquio aos Jogos Olímpicos de 2016, que não viria a vingar, preterida pela proposta brasileira para o Rio de Janeiro.Yamamoto manteve-se ativo até ao início deste ano, altura em que lhe foi diagnosticada uma leucemia mieloide aguda.O designer gostava de desenhar roupa que invocasse a sua terra natal, desenhando muitas peças na tradição japonesa. Nasceu em Yokohama, a cerca de 40 quilómetros da capital nipónica, em 1944, no fim da II Guerra Mundial. Em jovem estudou engenharia e só mais tarde desviou caminho e entrou no mundo da moda.Com Lusa