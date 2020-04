O ator Filipe Duarte morreu esta sexta-feira vítima de um enfarte do miocárdio fulminante, avança a SIC.





O português, de 46 anos, participou em várias produções da ficção portuguesa, tais como a novela Equador, na TVI. Recentemente fez parte do elenco do filme Variações.Luís Filipe Duarte Ferreira da Silva nasceu a 5 de junho de 1973 em Nova Lisboa, atualmente Huambo, em Angola. Formou-se na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Deixa uma filha, Antónia, de 8 anos, fruto da relação com a atriz espanhola Nuria Mencía.Em atualização