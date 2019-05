Uma voz ao mesmo tempo sedutora e inocente, olhos azuis enquadrados por uma cara redonda e um carisma cinematográfico poucas vezes imitado tornaram Doris Day (1922-2019) numa das mais famosas atrizes da década de 60, do século XX. Morreu esta segunda-feira aos 97 anos e com ela morre uma parte da era dourada de Hollywood.

Tal como Marilyn Monroe, Day especializou-se num tipo de filmes que teve particular sucesso na década de 60, as comédias sexuais ligeiras. Eram filmes em que não se podia ter na tela a sensualidade latente de Jane Fonda ou Claudia Cardinale, sendo necessária uma atriz que conseguisse captar os olhares do público, ao mesmo tempo que não chocavam os grupos mais pudicos da sociedade americana. Daí a escolha de atrizes com um aspeto que tanto podia ir do mais angelical de menina acabada de sair do convento até ao inuendo claro no piscar de olho, ou balançar da anca.

Doris Marianne von Kappelhoff nasceu em Evanston, Ohio, EUA, a 3 de abril de 1922. O pai era músico e a mãe era doméstica. Doris era a mais nova de três irmãos.

Em criança acalentou o sonho de ser bailarina, mas aos 12 anos sofreu um acidente de carro que a lesionou na perna. Um comboio embateu contra o carro onde ela seguia e esmagou-lhe a perna. Enquanto esteve de cama a recuperar tentava acompanhar Ella Fitzgerald quando a ouvia na rádio.

Foi a cantar que começou a sua carreira. Doris Kappelhoff tocou com inúmeras bandas de jazz e lançou vários singles. Tocou inclusivamente numa estação de rádio do Ohio, em que um o líder da banda sugeriu que a cantora mudasse de nome para Doris Day, depois desta cantar "Day after Day".





Aos 17 anos casou com o trompetista Al Jorden que chegou a agredi-la quando estava grávida de oito meses. O divórcio foi seguido de um casamento com George Weibler que poucos meses durou.

A sua carreira em Hollywood começou em 1947, aos 25 anos, depois de cantar numa festa. O primeiro sucesso da sua carreira cinematográfica foi Love Me or Leave Me (Ama-me ou Esquece-me) e desde então, nunca mais parou. Antes tinha feito Calamity Jane (1953), o filme que achava ser o melhor da sua carreira.

Day contracenou com James Stewart no clássico hitchcockiano O Homem Que Sabia Demais (1956) e foi protagonista ao lado de Cary Grant em Carícias de Luxo (1962).

Para além do seu magnetismo eletrificante em tela, ficou conhecida por algumas das canções mais icónicas do cinema. A sua voz de contralto tornou icónicas canções como "Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera)" (em O Homem Que Sabia Demais), adornando ainda vários álbuns que lançou ao longo de mais de 60 anos.