O coronel Rolando de Carvalho Tomaz Ferreira, um dos denominados "capitães de Abril", morreu hoje aos 87 anos, devido a doença, informou hoje o coronel Vasco Lourenço.



O presidente da Associação 25 de Abril, em comunicado, lamentou a perda de "mais um dos pais da liberdade e da democracia" e um "grande amigo".



Segundo a nota de Vasco Lourenço, Tomaz Ferreira, nascido em 03 de maio de 1931, foi um "militar de Abril de todas as horas", um "dos principais elementos do Movimento dos Capitães no norte de Portugal, aí desenvolvendo forte actividade conspirativa".



"Depois da libertação dos portugueses, Tomaz Ferreira continuaria a ser um dos principais elementos do Movimento das Forças Armadas no norte do país, desempenhando importante papel na acção que permitiu a consolidação da liberdade e da democracia", tendo, "em 1982, aquando da fundação da Associação 25 de Abril", sido o presidente da comissão instaladora da instituição na região norte e sendo eleito presidente da Mesa da Assembleia Geral da mesma.



O velório do corpo do "capitão de Abril" será realizado na igreja da Misericórdia de Penafiel, hoje, a partir das 18h00, e o funeral parte quarta-feira, às 16h00, para o cemitério de Penafiel.