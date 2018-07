O Reino Unido recorreu a dezenas de mulheres para servirem como pilotos de guerra, durante a II Guerra Mundial. Mary Ellis era uma dessas piloto-aviadoras e morreu aos 101 anos, na sua casa em Isle of Wight.Ellis alistou-se para voar em direcção à frente de batalha depois de ouvir um anúncio da Air Transport Auxiliary na rádio que procurava pilotos-aviadoras. À altura, Ellis conduzia aviões civis, mas os voos civis foram proibidos no Reino Unido depois do início do conflito. A jovem achava que não ira voltar a pilotar durante muito tempo, mas quando ouviu o anúncio aproveitou de imediato a oportunidade, mesmo que fosse militarmente.Ellis nasceu em 1917 e alistou-se aos 24 anos em 1941 e, durante os quatro anos em que duraria a II Grande Guerra, pilotou centenas de aviões.Depois do fim da guerra, em 1945, e aproveitando a sua experiência com aviões, Ellis mudou-se para a Ilha de Wight onde geriu o aeroporto Sandown entre 1950 e 1970, tendo casado com um companheiro piloto em 1961.Ainda este ano, a aviadora tinha sido galardoada com a honra Liberdade da Ilha de Wight, tendo sido descrita como uma "heroína, nacional, internacional e insular".Ellis dizia regularmente que o seu avião favorito era o Supermarine Spitfire por, na sua opinião, "ser um símbolo de liberdade". Este caça britânico foi o único avião aliado que operou durante todo o conflito armado.Ao todo 168 mulheres voaram pela força aérea do Reino Unido durante a II Guerra Mundial. 15 morreram em serviço a lutar pelo seu país.