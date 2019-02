Morreu Arnaldo Matos, o fundador do MRPP e "grande educador da classe operária". O político tinha 79 anos.

"É com uma profunda tristeza e um enorme vazio que vimos informar que faleceu há poucas horas o nosso querido camarada Arnaldo Matos, fundador do PCTP/MRPP e um incansável combatente marxista que dedicou toda a sua vida ao serviço da classe operária e a lutar pela revolução comunista e por uma sociedade sem classes", refere um comunicado pelo MRPP, partido que Arnaldo Matos nunca abandonou.



O dirigente é lembrado pela "sua obra e o seu exemplo de grande e intrépido dirigente comunista que foi".



Arnaldo Matos fundou o MRPP com Fernando Rosas, Vidaúl Ferreira e João Machado o MRPP, em Lisboa, na clandestinadade, a 18 de setembro de 1970, ainda durante o Estado Novo.

Morreu o Marinheiro do Beijo do Dia da Vitória!

Aquele marinheiro ousado que aparece numa fotografia de 1945 a beijar uma enfermeira em Time Square, Nova Iorque, no dia da vitória sobre o Japão, morreu no domingo passado, com 95 anos de idade, na sequência de um ataque cardíaco. pic.twitter.com/OgUdb3YLVR — Arnaldo Matos (@ArnaldodeMatos) February 20, 2019

A fundação deste partido coincidiu com a desilusão de muitos jovens com o PCP. A fundação deste partido coincidiu com a desilusão de muitos jovens com o PCP depois dos episódios que ficariam conhecidos como esmagamento da Primavera de Praga e do Maio de 68. Inspiraram-se então na China de Mao Zedong e a sua Revolução Cultural (1966-1976).Na segunda metade da década de 1970, o MRPP (Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado) "agita massas, promove comícios anunciados de manhã para o fim da tarde, usa uma forte componente de agitação e propaganda, por vezes tumultuosa, com uma importância social e política aparentemente mais mediática (como hoje se diz) do que real", escreve o autor.Em 40 anos, em todas as eleições em que participou, o PCTP/MRPP nunca elegeu qualquer deputado. Nas primeiras eleições em que participou, em 1976, recebeu 36.200 votos (0,66%).Desde há um ano e meio para cá, o oratório favorito de Arnaldo Matos era a rede social Twitter onde deixava críticas a inúmeras figuras públicas - António Costa era um alvo predilecto -, mas também agradecimentos a quem o seguia.A última publicação naquela rede social foi sob a forma de uma homenagem ao marinheiro de ascendência portuguesa que foi fotografado em Times Squares, Nova Iorque, no final da II Guerra Mundial. Publicação foi feita há dois dias.