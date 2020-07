Morreu a atriz Olivia de Havilland, aos 104 anos

A atriz norte-americana Olivia de Havilland morreu este domingo aos 104 anos. Em 1939 interpretou Melanie Hamilton no filme E Tudo o Vento Levou. Foi uma das mais conhecidas atrizes da Era Dourada de Hollywood que se seguiu à I Guerra Mundial.A atriz morreu, segundo a Entertainment Weekly, pacificamente durante o sono na residência onde vivia em Paris, França.Havilland participou em quase 50 filmes ao longo da sua carreira e foi laureada com dois Óscares de Melhor Atriz Principal pelo papel que interpretou em Lágrimas de Mãe, de 1946, e em A Herdeira, de 1949. Participou ainda em cerca de uma dezena de programas de televisão, além de espetáculos na Broadway.A sua estreia na grande tela foi na adaptação para cinema da peça de William Shakespeare Sonho de uma Noite de Verão, realizada por Max Reinhardt e William Dieterle. Participou ainda em O Capitão Blood (1935), Todos Morreram Calçados (1941) e As Aventuras de Robin dos Bosques (1938), com Errol Flyn.