Morreu a atriz Kelly Preston, aos 57 anos

Kelly Preston, que era casada com Travolta há quase 30 anos, era mãe de três filhos: Ella, de 20 anos, Benjamin de 9 anos e Jett, que morreu em 2009 quando tinha apenas 16 anos. "Vou tirar algum tempo para poder acompanhar os meus filhos, que perderam a mãe, por isso desculpam-me desde já se não ouvirem notícias nossas nos próximos tempos", explicou John Travolta.

Morreu este domingo Kelly Preston, modelo e atriz norte-americana e mulher do ator John Travolta. A atriz de 57 anos estava a batalhar um cancro da mama há dois anos. A confirmação foi dada por John Travolta através das redes sociais."É com o coração pesado que informo que a minha linda mulher Kelly perdeu a sua batalha de dois anos com o cancro da mama. Ela lutou de forma corajosa, com o amor e apoio de tantas pessoas. O amor e a vida da Kelly vão ser sempre recordados", escreveu o ator.Kelly Preston nasceu em 1962 no Havai. Participou em filmes como Jerry Maguire, em 1996, Gémeos, de 1988, e mais recentemente, em Gotti, ao lado do marido.