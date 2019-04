Modelo brasileiro de 26 anos morre durante desfile

Tales Soares caiu na passadeira no passado sábado, durante o desfile e foi para o hospital onde foi dado como morto.

Um modelo morreu depois de ter desmaiado na passadeira durante a semana da moda de São Paulo, no Brasil. Tales Soares caiu na passadeira no passado sábado, durante o desfile e foi para o hospital.



Uma equipa médica foi assistir o modelo durante o desfile e levou-o para hospital onde Tales foi declarado morto, revela um comunicado divulgado pelos organizadores do evento.



O Folha de S. Paulo refere que Tales Soares é brasileiro e que o jovem de 26 anos terá tropeçado no atacador e caído. Segundo o jornal brasileiro muitos dos espetadores do desfile acharam que a queda fazia parte da atuação.



Uma fotografia publicada pelo jornal mostrava o modelo deitado de cara no chão no meio da passadeira rodeado de paramédicos.



O jovem de 26 anos era um ativista pelos direitos homossexuais