A paixão pela música esteve desde o início. Começou pelo piano, por influência do pai e porque havia em Leça da Palmeira uma família cuja filha dava lições, mas aquilo que queria mesmo aprender era o violino. Tanto que, com apenas 4 anos, Zé Mário chegava a chorar agarrado ao rádio quando ouvia o violoncelista italiano Luigi Boccherini. Já nessa altura dizia aos pais: "Eu quero tocar ito." A família vivia com limitações, os pais eram influentes (pela profissão que tinham como professores) mas mal pagos, e era então caro aprender aquele instrumento. Só no liceu, e com o patrocínio do padrinho conseguiria concretizar esse sonho. "Ele ofereceu-se para me pagar lições no conservatório e deu-me um violino", contou numa entrevista à revista Grande Reportagem em junho de 1994.José Mário Branco nasceu a 25 de maio de 1942 na freguesia de Santo Ildefonso, no Porto, com ano e meio mudou-se para Matosinhos, onde os pais davam aulas no ensino básico, e depois para Leça. Não teve os brinquedos que as outras crianças tinham, mas esteve sempre exposto à cultura. O pai tinha a preocupação de pôr todos os irmãos a estudar música - porque tinha dirigido grupos corais durante a sua passagem pelo seminário. E essa acabou por ser também a sua fuga quando, durante a adolescência, tinha um mau ambiente em casa: os pais nunca se separaram, mas davam-se muito mal.Foi na escola de música Parnaso, no Porto, que fez a sua primeira criação: um bailado. "Uma obra para orquestra de percussão, piano, violino e clarinete. Ainda tenho as partituras", contou ao Diário de Notícias (DN) em 1999. Nessa altura ainda não sabia tocar viola, só tocava piano - aprenderia mais tarde, durante o seu exílio de 11 anos em Paris. Não teve aulas, aprendeu a tocar de ouvido, numa viola com rachas que era de um primo da mulher.