Filipe Duarte (1973-2020), um ator de muitos talentos

Morreu de forma inesperada de um enfarte do miocárdio fulminante, avança a SIC. No cinema ou na televisão, era uma das mais reconhecíveis caras nacionais, que tínhamos visto por último na telenovela brasileira Amor de Mãe e no filme luso-moçambicano Mosquito, de João Nuno Pinto.

Luís Filipe Duarte Ferreira da Silva nasceu a 5 de junho de 1973 no atual Huambo (na altura, Nova Lisboa), em Angola, e licenciou-se pela Escola Superior de Teatro e Cinema, frequentando depois o IFICT - Instituto de Formação, Investigação e Criação Teatral, ambos em Lisboa.

Iniciou a carreira nos palcos, interpretando Gil Vicente, Shakespeare ou Mia Couto em casas como o Teatro da Trindade, o Teatro da Garagem e o Teatro Meridional, e estreou-se nos ecrãs em 1997 com 13º Buraco, uma curta-metragem, formato que, de resto, seria presença constante na sua carreira.







"Nunca tive cunhas, foi tudo muito a pulso e com muita inquietude interior", disse o ator numa entrevista ao Você na TV, em dezembro de 2018. "Não tive um percurso muito de ego, sempre procurei papéis que me entusiasmassem, e isso deu luta".



O seu primeiro papel de destaque foi no telefilme Teorema de Pitágoras (2001), de Gonçalo Galvão Teles, onde, no papel de Henrique, contracena com Fernanda Serrano e Virgílio Castelo. No mesmo ano, estreia-se nas séries ao lado de João Lagarto e José Boavida em Bastidores, da RTP, no papel de Henrique.

O seu principal trabalho em séries passaria ainda por A Ferreirinha (2004), também da RTP, como António Bernardo Ferreira, e Equador (2008), adaptação do romance de Miguel Sousa Tavares, no papel do protagonista, Luís Bernardo Valença.







No cinema, trabalhou em Os Imortais (2003), Um Tiro no Escuro (2005), A Outra Margem (2007) ou A Vida Invisível (2013) com, respetivamente, António Pedro Vasconcelos, Leonel Vieira, Luís Filipe Rocha e Vítor Gonçalves.



Fez também diversas dobragens de filmes e desenhos animados para o português, entre as quais se contam participações na série Samurai X e nos filmes Tarzan, A Fuga das Galinhas, O Caminho para El Dorado, Shrek e Os Simpsons: O Filme.



No mundo das telenovelas, além de Amor de Mãe, apareceu em Fúria de Viver (2002), da SIC, como Pedro Lacerda, e destacou-se em Belmonte (2014) da TVI como João, um dos cinco irmãos Belmonte e o protagonista da série.





Um dos seus mais memoráveis papéis recentes foi no filme Variações (2019), de João Maia, em que viveu Fernando Ataíde, amigo e amante de António Variações (interpretado por Sérgio Praia), pelo qual está nomeado para Melhor Ator Secundário nos Prémios Sophia. No seu último projeto, fez parte do elenco do novo filme de Gonçalo Galvão Teles, Nothing Ever Happened, que se encontra em pós-produção.



"Estou a tentar fazer aquilo que quero", disse Filipe na sua última entrevista, publicada em outubro passado. "Às vezes, nem sempre é o dinheiro que está na balança, pelo menos para mim. Não estou no cinema português pelo lado financeiro. É mesmo o gosto de contar histórias".



No rescaldo da sua morte, Nuno Santos, diretor de programação da TVI, escreveu um texto emocionado no qual elogiou a "forma tão peculiar que tinha de olhar o mundo, a profissão e os amigos". Manuel Luís Goucha disse estar entre as "pessoas que não morrem enquanto houver memória", enquanto que César Mourão considerou-o "um dos melhores atores portugueses".

Amante dos animais e motociclista desde novo, Filipe Duarte acreditava que "sem a cultura não somos nada" e, quando questionado sobre onde reside a sua alegria, respondeu: "na minha família, no meu trabalho e nas coisas simples". Sobrevivem ao ator a namorada, a atriz espanhola Nuria Mencía, e a filha de ambos, Antónia, nascida em 2011.