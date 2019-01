Francisco de Oliveira Dias era médico de profissão e foi presidente da Assembleia da República entre outubro de 1981 e novembro de 1982.

O antigo presidente da Assembleia da República, deputado e dirigente do CDS Francisco de Oliveira Dias faleceu hoje, aos 88 anos, disse à agência Lusa fonte oficial do parlamento.



Médico de profissão e presidente da Assembleia da República entre outubro de 1981 e novembro de 1982, o corpo de Francisco Oliveira Dias chegará hoje, pelas 17:00, à Capela Mortuária da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, em Benfica.



A missa de corpo presente realiza-se na terça-feira, pelas 10:00, seguindo o funeral para o Cemitério de Benfica.



"A bandeira da Assembleia da República está a meia haste desde o final desta manhã", adiantou à agência Lusa a mesma fonte do parlamento.