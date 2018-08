"É com um enorme peso no coração, que vos dou a notícia da partida da minha Celestinha, da nossa Celeste. Hoje deixou uma vida plena do que quis e sonhou, amou muito e foi amada, mas acima de tudo, foi a pedra basilar da nossa família, da minha mãe, da minha tia, dos meus irmãos, sobrinhos e filhos, somos todos orgulhosamente fruto do ser humano extraordinário que ela foi", escreveu no Facebook Diogo Varela Silva, neto de Celeste Rodrigues.





a 14 de Março de 1923 no Fundão, três anos depois de Amália. Cantou profissionalmente pela primeira vez em 1945, seis anos depois da irmã. Andavam sempre juntas e, por serem muito parecidas, era habitual confundirem-na com a irmã. Mas Celeste, que nunca quis ser Amália, soube construir uma carreira autónoma ao longo de sete décadas. "

Celeste Rodrigues nasceuCanto à minha maneira, canto as minhas cantiguinhas. Como eu sinto. Nunca a imitei. Tentei fugir à maneira de ela cantar", disse em entrevista ao Público, em 2014.Manteve-se sempre discreta, longe das luzes da ribalta. Era tímida. "No palco fecho os olhos e pronto. Não quero luz na cara", disse. Nos últimos tempos saiu da sombra quando o brilho da maior estrela pop do mundo reflectiu sobre ela – tornou-se próxima de Madonna, com quem festejou a passagem de ano em Nova Iorque. Os vídeos no Instagram em que surge a cantar Elvis Presley e a falar num inglês perfeito surpreenderam quem não sabia que Celeste Rodrigues passou os últimos anos a viver entre Portugal e os Estados Unidos, onde as suas duas filhas vivem. Estava nos Estados Unidos quando o 11 de Setembro se deu.A carreira de cantora, iniciada em 1945 com um pequeno empurrão do empresário José Miguel que depois de a ter ouvido cantar entre amigos a contrata para cantar no Café Casablanca (ficava no Parque Mayer)é interrompida dois meses depois quando parte com a irmã para o Brasil, integrada no elenco de uma companhia de teatro. A digressão durou um ano e apesar dos convites, Celeste não voltaria a fazer teatro.Mas voltaria ao Brasil, no início da década de 50, para actuações na rádio, na televisão e no restaurante de Tony de Matos, o Fado. Celeste Rodrigues era já uma figura consagrada no universo do Fado, não só em Portugal mas também no estrangeiro – a sua voz fez-se ouvir com regularidade nos palcos das maiores cidades do mundo.

Em Portugal, o seu percurso ficou ligado às casas típicas de Lisboa – do Luso à Adega Mesquita, da Parreirinha de Alfama à Taverna do Embuçado, onde actuou ao longo de 25 anos. Foi também proprietária do restaurante A Viela, espaço de convivência de poetas, intelectuais, cantores e de longas tertúlias.

Do seu repertório constam, entre outros temas, os populares A Lenda das Algas, Saudade vai-te embora, O Meu Xaile ou o tema de Manuel Casimiro Olha a mala, que se tornou o seu maior êxito de vendas, entre os quase 60 discos que gravou.



"Nunca sonhámos ser artistas. Nem eu nem a Amália. A gente cantava porque gostava de cantar. Cantávamos nas [festas] dos vizinhos, nos baptizados, nos casamentos da vizinhança", disse em entrevista. E continuou: "Isto surgiu, primeiro com a minha irmã, porque se enamorou de um guitarrista. E eu porque andava com ela, acompanhava-a. Ainda hoje gosto de cantar. Ando sempre lalalala, por casa".



Quando tinha 91 anos, disse em entrevista que nunca esperava passar dos 33. Celeste Rodrigues morreu com mesma idade que a sua mãe, que teve 10 filhos (quatro morreram em criança), aos 95 anos.