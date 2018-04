O músico sueco morreu esta sexta-feira, em Omã. Estava a preparar um disco que ia marcar o seu regresso aos palcos. Tim Bergling tinha 28 anos.





"Quando estava em cima do palco sentia a sensação de ser especial e procurava encontrar uma ligação com as pessoas. Procurava ser aceite", explica Tim Bergling no documentário Avicii: True Stories, da Netflix. O jovem que ficou famoso como Avicii era sueco e começou a actuar em 2009, na sua cidade natal. Em 2011, começou a dar concertos maiores e, em 2013, estava em palcos a actuar para dezenas de milhares de pessoas por todo o mundo. Morreu esta sexta-feira aos 28 anos, em Omã. Já não actuava ao vivo desde 2016.

Avicii nasceu em 1989, em Estocolmo. Quando decidiu incorrer numa carreira musical tentou registar o seu nome no Myspace como Avici (o nível mais inferior do inferno budista), mas esse nome estava já ocupado. Entõa a decisão passou por adicionar um "i" ao fim da palavra. E assim ficou o nome artístico desde jovem que aos 24 anos era uma das mais famosas estrelas do mundo da música. Nesse ano lançou a canção Wake Me Up, que o catapultou para o sucesso.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IcrbM1l_BoI" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>



Depois de colaborar com Madonna, Santana, David Guetta e Wyclef Jean, o músico produziu uma canção dos Coldplay A Sky Full of Stars, expandindo a sua música para novos públicos menos afectos à electrónica.

Essa expansão para um mundo mais rock/pop solidificou-se em 2015 com o lançamento de Stories, onde participaram artistas como Robbie Williams, Matisyahu ou Brandon Flowers, dos The Kill.

Durante estes anos, Avicii encabeçou dezenas de festivais e deu centenas de concertos. Em 2016, anunciou que ia deixar de fazer digressões, por motivos médicos. Em 2014, foi sujeito a operações para remover o apêndice e a vesícula biliar na sequência de problemas de abuso de álcool.

Sobre estes primeiros anos, o músico guardava apenas boas memórias. Mas o caso mudou a partir de então, como relata no documentário da Netflix Avicii: True Stories. "Durante os primeiros quatro ou cinco anos tudo foi sempre incrível. Porque sentes uma energia como se estivesses a saltar de um avião. Porque actuava com a sensação de estar quase a morrer", explicava o músico. "Quando eu subia ao palco, tocava em busca da sensação de me sentir especial e me ligar às pessoas. Ser aceite. Mas depois havia sempre a sensação de querer mais, mais e mais…"

Foi então que se apercebeu que já não gostava de fazer digressões porque nunca estava em casa. Voltava ao lar apenas por poucas semanas e depois tinha de voltar a sair. "Havia uma altura em que já nem sentia que aquilo era minha casa", confessou.

Desde então, o músico recatou-se e começou a produzir canções em estúdio, em sessões que documentava nas redes sociais. Ao todo, tocou em 813 concertos entre 2008 e 2016. A partir desse ano nunca mais tocou ao vivo.



<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgESn23lSU2/" data-instgrm-version="8"><div> <div> <div></div></div> <p> <a href="https://www.instagram.com/p/BgESn23lSU2/" target="_blank">Studiomode </a></p> <p>Uma publicação partilhada por <a href="https://www.instagram.com/avicii/" target="_blank"> Avicii</a> (@avicii) a <time datetime="2018-03-08T15:20:33+00:00">8 de Mar, 2018 às 7:20 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

Dessas sessões estava programado um álbum, mas saiu apenas um EP, em Agosto de 2017. Avicci chegou a falar das produções privadas: "Estou muito entusiasmado por ter voltado a fazer música. Já passou muito tempo desde que lancei alguma coisa e muito tempo desde que estive tão entusiasmado com música nova".