Dono de voz inigualável e autor de mais de mil canções ao longo de uma carreira de sete décadas, o cantor franco-arménio faleceu hoje aos 94 anos.

Na relativamente recente história da música pop, o mundo conheceu uma mão cheia de grandes cantautores - músicos que souberam aliar o seu invulgar poder vocal a uma atitude carismática e repertório memorável para se transformarem, mais do que em meros sucessos comerciais, em autênticas instituições culturais.



A estima que temos em Portugal, por exemplo, para com Amália Rodrigues encontra paralelos por todo o mundo: os Estados Unidos conheceram o prodígio performativo de Frank Sinatra, o Brasil a inconfundível voz de Roberto Carlos, e França teria, em boa verdade, vários candidatos a esse título - Edith Piaf vem rapidamente à mente - mas nenhum, porventura, simultaneamente tão prolífico e internacionalmente celebrado quanto Charles Aznavour, de quem hoje nos despedimos.



Interpretou cerca de 1.200 canções, compôs, para si e para os seus pares, perto de mil e, cantando em oito línguas através de uma voz entretanto mitificada, estabeleceu-se enquanto ícone mundial - nas palavras do jornalista e crítico americano Stephen Holden, uma "divindade da pop francesa". Com setenta anos de carreira e 94 de idade, faleceu esta segunda-feira, de causas ainda desconhecidas.



Nascido Shahnour Vaghinag Aznavourian, em Paris, filho de imigrantes arménios (ligação étnica que alimentaria até ao fim da vida), foi desde cedo introduzido pelos pais às artes performativas. Desistiu da escola aos 9 anos de idade, altura em que começou a actuar em peças de teatro e a dançar em diversos bares nocturnos da capital francesa. É também nesta época que assume o nome artístico pelo qual ficaria definitivamente conhecido, indo viver para Quebéc, no Canadá, onde cantava em bares a troco de subsistência.



O caminho para o sucesso só lhe surgiu, no entanto, em 1946 quando, aos 22 anos, foi ouvido pela já famosa Edith Piaf, que subsequentemente o convidou a abrir os seus espectáculos no célebre Moulin Rouge, em Paris, e em diversas datas da sua digressão pelos Estados Unidos e Europa. Aznavour diria, mais tarde, de Piaf que lhe trouxe "a minha juventude, a minha loucura".



Uma parceria forjada com o actor Pierre Roche na década de 40 trar-lhe-ia os primeiros temas originais e, a partir de 1950, passa a compor em nome próprio. Passando a apresentar-se ao vivo regular e extensivamente por todo o mundo, na década de 70 já se tornara sucesso internacional, tendo gravado dezenas de discos e angariando fãs de mais de oitenta nacionalidades.



À altura da sua morte foram, ao todo, 91 álbuns de originais lançados, com mais de 100 milhões de cópias vendidas internacionalmente. Contam-se, entre as suas colaborações, nomes como Frank Sinatra (ficaria conhecido, até ao fim da vida, como o Sinatra francês), Andrea Bocelli, Ray Charles, Elton John, Serge Gainsbourg, Liza Minnelli ou Julio Iglesias. Bob Dylan, que também colaborou com Aznavour, diria que, quando o viu ao vivo, "algures nos anos sessenta em Carnegie Hall, ele simplesmente rebentou-me com os miolos".



Investido em causas políticas, ajudou a derrubar a candidatura de extrema-direita de Jean-Marie Le Pen à presidência francesa, em 2002, apoiando o opositor Jacques Chirac, seu amigo de infância. Foi ainda activo na defesa da cultura arménia, escrevendo um hino aos falecidos do Genocídio Arménio ("Ils sont tombés") e fundando a associação Aznavour for Armenia, em apoio aos afectados pelo terramoto daquele país, em 1988. Foi apontado embaixador-geral de França para a Arménia, bem como representante da Arménia na Suíça.



Apresentou-se pela última vez em Portugal em Dezembro de 2016, na Altice Arena, tocando durante mais de hora e meia perante um público em êxtase. No ano passado, foi reconhecido com uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood, a acrescentar às dezenas de outras distinções que foi reunindo ao longo da vida em países como Bélgica, Canadá, Itália, Holanda e, naturalmente, Arménia, onde foi condecorado com o título de Herói Nacional e tem uma estátua e um museu em sua honra.



Charles Aznavour deixa para trás a esposa, Ulla Thorsell, e seis filhos deste e de outros dois casamentos: Séda, que também seguiu carreira na música, Charles, Patrick, Katia, Mischa e Nicolas.