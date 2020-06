O ator Pedro Lima, conhecido por participar em várias novelas, foi encontrado morto este sábado na praia do Abano em Cascais, confirmou a SÁBADO junto de fonte da TVI.

Pedro Lima tinha cinco filhos e estava numa relação com Anna Westerlund.

O alerta para a ocorrência foi dado cerca das 08h36 e no local estão 25 operacionais apoiados por 7 viaturas.



Em comunicado, a TVI, estação com a qual o ator tinha contrato, lamentou a "partida inesperada e brutal" de Pedro Lima. "A TVI endereça à família, neste momento de dor imensa, sentidas condolências. O Pedro era um dos mais versáteis atores da sua geração. E um operário desta indústria, no cinema , no teatro e na televisão. Sempre disponível, sempre afável, sempre pronto para trabalhar", escreve na comunicação partilhada na página pessoal de Facebook do diretor de programação do canal.



O ator estava a gravar a novela Amar Demais, cujas gravações foram recentemente retomadas depois de um intervalo devido à pandemia de covid-19. O corpo foi encontrado depois de um alerta dado pela companheira de Pedro Lima, Anna Westerlund.