A notícia da morte foi avançada por uma amiga próxima do criador de jóias de 48 anos.

Morreu esta segunda-feira o joalheiro Gil Sousa. A notícia foi avançada por uma amiga próxima do criador de jóias, que foi encontrado sem vida na sua casa no Porto, com indícios de um possível suicídio.





A morte do joalheiro, de 48 anos, acontece quatro anos depois do mesmo ter declarado insolvência, em 2014, depois de uma das empresas de que era sócio-gerente ter falido, deixando dívidas na ordem dos milhares de euros.

Tinha regressado a Portugal no início do verão deste ano, depois de uma estadia de cinco anos no Brasil, e preparava-se para lançar o seu novo projecto, Collection Luck69, que descrevia como um "novo conceito de jóias em prata jovem para todas as idades".