Durante nove meses, Richard Johnson preparou-se para ser pai, pela primeira vez. Leu todos os livros sobre paternidade que pôde e passou horas no YouTube, a ver vídeos sobre pintar unhas – afinal, ia ter uma menina – e muito mais. Mas nada podia fazer quanto ao que acabou por acontecer: tornou-se pai solteiro.A sua bebé, Persephone, nasceu em Janeiro de 2015. Um mês depois, a mãe fugiu com ela para a Califórnia. Richard conta que ela sofria de depressão pós-parto e que, de repente, lhe disse que daria Persephone para adopção caso ele não a fosse buscar.A mãe saiu de cena e Richard ficou sozinho a criar a sua bebé. Entretanto, descobriu uma página de Facebook chamada Life of Dad , que documenta as vidas de outros pais solteiros. Numa carta, agradeceu aos administradores e contou a sua história, que emocionou muitas pessoas nas redes sociais."O meu nome é Richard Johnson, e eu sou o pai solteiro de uma linda menina chamada Persephone. A mãe dela abandonou-nos cerca de um mês depois de ela ter nascido. Ainda não sabemos exactamente porquê, mas suspeitamos que a depressão pós-parto tenha ajudado. (…) Estava tão nervoso e assustado com ser pai, mas tornei-me um pai solteiro e tinha de cumprir dois papéis. Não tinha a certeza de o conseguir fazer", revelou."Estamos muito felizes agora e continuamos a crescer todos os dias. Persephone tem dez meses agora, e os meus amigos costumam-me pedir conselhos constantemente. Fizemos um longo caminho, eu e a minha filha, e devemos muito a esta página e as pessoas que nela estão. Por isso queríamos agradecer", frisou.Meses depois, Richard partilhou um novo capítulo da sua história: contou como conheceu Jennifer, a sua namorada. "Conhecemo-nos no centro comercial enquanto tentei pateticamente chamar-lhe a atenção pedindo-lhe para ajudar-me a escolher roupas para a Persephone", descreveu em Abril de 2017."Falámos durante meses até que lhe apresentei a Persephone. Depois de a conhecer ela decidiu que ela seria a mãe dela", recorda. "A primeira vez que se conheceram Persephone chorou até que a Jennifer lhe pegasse ao colo."Agora, quando Persephone "pede a mãe, é Jennifer que ela quer".Esta nova família criou uma página de Facebook onde descreve a sua história, que conta com mais de 5 mil seguidores.