A maioria dos rapazes prefere brincar com carrinhos e as raparigas com bonecas. Apesar da tentativa de muitos pais em não limitar o tipo de brinquedos dos filhos ao associado ao respectivo género, as creches e os amigos ainda influenciam como os mais pequenos brincam e aprendem.

Foi isso que Laurel Wider, psicoterapeuta norte-americana, percebeu em 2015 quando o filho, de quatro anos, chegou a casa a dizer que "os rapazes não choram." Tinha sido o professor do pré-escolar a garanti-lo.



Ensinar sentimentos a rapazes

Laurel Wider ficou surpreendida e procurou um brinquedo que permitisse aos rapazes lidar com os sentimentos como a tristeza. "Sabemos que as brincadeiras têm impacto no desenvolvimento infantil, o que quer dizer que os brinquedos têm o poder de ensinar. Mas eu não consegui encontrar nenhum brinquedo que indique aos rapazes que é bom ter sentimentos", disse à SÁBADO, Laurel Wider.

Por isso, a psicoterapeuta decidiu criar um. "Depois de muita pesquisa percebi que brincar com bonecas ensina competências sociais e emocionais. Vi que os rapazes gostam de brincar com bonecas, mas que ainda há um estigma associado a este tipo de brincadeira."

Para resolver a dificuldade de alguns pais em dar bonecas aos filhos, Laurel Wider criou os Wonder Crew, um conjunto de bonecos em tudo semelhantes às bonecas que as meninas gostam de dar biberão e colocar a dormir, mas que são rapazes. "Eu quero ajudar a mudar a conversa. Quero que as pessoas comecem a pensar de outra forma sobre cuidar e dar carinho, quero mostrar que o carinho e os sentimentos surgem em todas as formas e que não é algo específico de um género, é humano."



Bonecos iguais aos rapazes

Laurel Wider iniciou uma campanha de crowdfunding no Kickstarter e lançou no mercado bonecos de 40 centímetros de altura que são uma mistura entre animais de peluche e figuras de acção. Will, Marco, James e Erik são fofos ao agarrar, vêm em todos os tons de pele e estão vestidos como bombeiros, astronautas, super-heróis e outros. No pacote estão ainda incluídas máscaras para os miúdos puderem vestir-se como os bonecos preferidos. "As máscaras servem para permitir às crianças uma experiência mais aprofundada de brincadeira imaginativa e ajudar a criar um espírito de equipa." O boneco Superhero Will ganhou este ano o prémio de Boneco do Ano na Feira de Brinquedos de Nova Iorque.



Ao contrário dos carrinhos e das figuras de acção, os bonecos permitem brincadeiras mais focadas nas relações interpessoais. "Estes bonecos inspiram um tipo de brincadeira que encoraja os sentimentos, as ligações e as relações humanas", garante Laurel Wider. "Os estudos indicam que os relacionamentos são a chave para a felicidade, por isso faz sentido que este tipo de brinquedos esteja mais acessível aos rapazes."



Os miúdos brincam com os bonecos como se fossem amigos, irmãos mais novos e até bebés. "Deixámos esta parte aberta para que sejam os rapazes a determinar a sua relação especial com o boneco da Wonder Crew."



A reacção dos pais na página de Facebook dos bonecos é reveladora. "O meu filho só adormece com o seu boneco da Wonder Crew", escreveu uma mãe. "Nunca vi o meu filho tão ligado a um boneco", escreveu outra. Os bonecos Wonder Crew ainda não chegaram a Portugal, mas poder ser encomendados pela Amazon.