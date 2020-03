Com a quarentena devido ao coronavírus , é inevitável que a pergunta de muitos pais seja: o que fazer com as crianças em casa?

"De uma forma geral, podemos aproveitar para fazermos tudo o que não temos oportunidade de fazer, que é ensinar os miúdos a fazerem coisas. Nunca temos tempo, nunca temos paciência – vamos ter que estar muito bem munidos de paciência, porque eles vão ficar entediados. Alguns vão ficar mais chatos, outros mais desafiantes. É preciso bom senso." E um plano, que dependerá antes de mais da idade dos seus filhos. Eis algumas dicas deixadas pela coach parental:

ATÉ AOS 5 ANOS



1. Manter as rotinas da creche e pré-escolar: ler-lhes a história se tiverem esse hábito à chegada, dar-lhes o almoço e o lanche à mesma hora, fazerem as pinturas ou as brincadeiras com legos. "Porque dá uma sensação de segurança", explica Magda Gomes Dias. "Se deixamos miúdos soltos, a imprevisibilidade dá a sensação de angustia grande, vão estar mais chatos, porque não sabem quando vem o fim."



2. Dar início, meio e fim às atividades, para terem consistência. Por essa ordem de ideias, a coach parental também os colocaria a ver um filme. "É diferente de deixá-los escolher o que querem ver na TV, em que vão sempre mudar de canal. Quero ter alguma continuidade.

4. Sair brevemente, mas evitando os contactos sociais. As idas aos parques públicos estão limitadas. Contudo, a especialista considera que "é importante oxigenar, apanhar luz e esticar as pernas". Sugere, por isso que, para quem não tem um jardim ou um pequeno pátio, faça uma saída muito limitada no tempo e no espaço ("dar uma volta ao quarteirão", por exemplo) "mas evitando os contactos com outras pessoas".

3. Terminar tarefas adiadas pela falta de tempo. Por que não "pegar nas crianças e fazer coisas que não fazemos como voltar a ver fotos e filmes delas"? Ou colar as fotos impressas e que (lá está a falta do tempo) ainda não estão coladas no álbum? "Isso ocupa uma tarde."



4. Pedir-lhes ajuda para as tarefas domésticas. "Os miúdos pequenos têm a vantagem de que querem muito participar nas tarefas domésticas (fazer o jantar, pendurar roupa a secar, lavar loiça)". Aproveite-os para essas lidas.



CRIANÇAS MAIS VELHAS



1. Ter uma reunião familiar. Quando for decretada a quarentena, fazer um briefing todos juntos para definirem o que é razoável para partilharem os vários dias em que estarão juntos. Dizer o que pretende fazer nesse tempo. Perguntar-lhes se querem participar. Se querem ter projetos em família? E quais?



2. Manter uma rotina de sono. Deve definir-se uma "hora razoável": "Está provado que os adolescentes têm a necessidade de dormir um pouco mais. Em vez de acordarem às 7h podem acordar às 9h." Contudo, "há um grande perigo de as coisas descarrilarem: estando em casa, vão estar acordados até mais tarde, estar na Internet com os amigos." Evitar que isso aconteça é essencial.



3. Tirar o pijama. "Podemos pôr uma roupa mais confortável, mas enquanto não vestirmos a nossa roupa do dia, não tomarmos o pequeno-almoço e fizermos a cama, é como se não tivéssemos iniciado o nosso dia. Andarmos de pijama leva a uma certa preguiça", explica a especialista.



4. Estudar, mas sem obrigação. Estudar com eles, fazerem composições, reverem matéria. "Sem ser obrigação, é uma bela oportunidade" de os pais se interessarem pelas tarefas e estudos dos filhos.



5. Em sentido contrário, envolvê-los também nas tarefas domésticas. "Hoje és tu que fazes o jantar. O que vais fazer? Ovos mexidos? Ok". Dar-lhes confiança e a "oportunidade para terem o espaço deles em casa nas mais diferentes áreas" é essencial.



6. Partilhar com ele os projetos adiados pela falta de tempo: "Arrumar, triar; toda a gente tem coisas em excesso. Já que não temos coisas para fazer,

vamos mandar embora o que não precisamos", sugere Magda Gomes Dias.



7. Combinar conversas com os amigos. À distância, a saudade pode ser combatida com conversas em vídeo por Skype, Facetime ou WhatsApp. "Também nos dá um espaço para relaxarmos", refere a coach parental.



E TRABALHAR EM CASA É POSSÍVEL?

É, mas com "criatividade e flexibilidade", explica Magda Gomes Dias. "Não é possível trabalhar sete horas seguidas." Trabalha-se "quando dá (vão dormir a sesta) ou vou ter que me levantar mais cedo ou deitar mais tarde ou pedir à outra pessoa para ficar com as crianças um bocadinho e, não dando, deixá-los um bocado em frente à televisão."