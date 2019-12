A ideia veio do blogue. Inês Simões tinha acabado de partilhar online um ficheiro para registar resoluções de Ano Novo, quando se lembrou de fazer uma versão para miúdos. "Muitas das minhas leitoras têm crianças e achei que era uma experiência engraçada para fazer em família, depois de a ter feito com o meu filho Pedro, de 5 anos", diz Inês, uma das autoras de eumae.pt.O ano passado, a poucos dias do fim de 2015, propôs-lhe preencher a ficha com as mudanças que queria implementar. "Bastou fazer-lhe perguntas. Claro que apontou algumas coisas realistas, como deixar de roer as unhas ou aprender karaté, mas também contou que queria ir de avião a jacto para a escola ou conhecer o Pólo Norte", relembra a mãe, que respeitou as propostas mais fantasiosas do miúdo. Pedro também referiu que gostava de "continuar a comer batatas fritas". Depois, prenderam a folha ao frigorífico e, ao longo do ano, falaram várias vezes sobre o tema.Fazer resoluções de Ano Novo com as crianças pode ser uma forma de reforçar as relações familiares, diz a psicóloga infantil Ana Durão. Mas alerta: "É fundamental explicar às crianças as razões que nos levam a fazê-lo e adaptar as decisões à idade de cada uma. É importante também que sejam projectos realistas", refere. Uma forma de incentivar o seu cumprimento pode passar pela criação de uma tabela, onde se associa cada tarefa a um smile, mais ou menos triste, consoante o desempenho dos miúdos. "Resulta muito bem até aos 6/7 anos", diz Ana Durão.Por ser uma actividade positiva para o bem-estar das crianças, este ano a Academia Americana de Pediatria publicou um documento com ideias de resoluções saudáveis para 2017. Entre estas estão dicas como "evite refrigerantes" ou "limite a menos de duas horas diárias o tempo que as crianças passam em frente a ecrãs de televisores, videojogos ou computadores".Magda Dias, coach parental e autora de livros como Crianças Felizes, diz que fazer resoluções com as crianças é uma maneira de as ensinar a traçar objectivos, "uma forma de mostrar que não somos fruto das circunstâncias e que podemos preparar o nosso futuro". "Não sou a favor de associar recompensas a resoluções", observa.Se alguns pais apenas conversam sobre o tema e outros preenchem fichas, há quem opte por estratégias diferentes. Este ano, Sara Rodi vai reunir-se com os quatro filhos (Afonso, de 13 anos, Sebastião, de 11, e os gémeos Duarte e Leonor, de 7) para que cada um decida qual é o seu compromisso para o próximo ano, depois de avaliar 2016. "Vamos pôr tudo num frasco, que abriremos de novo em Janeiro de 2018", diz a guionista. "Escreverem o que querem melhorar tem mais impacto. Já os vi chateados uns com os outros e um deles dizer: ‘Olha o compromisso. não te esqueças’", conta.Uma das formas de estimular as crianças a não desistirem das resoluções passa pelo exemplo dos pais, diz Magda Dias. É o que faz Joana Paixão Brás, de 30 anos. Apesar de as filhas serem pequenas (Isabel tem 2 anos e Luísa 6 meses), faz resoluções a pensar nelas. "Fiz uma lista que pretende fazer de mim melhor mãe. Quando crescerem, faremos juntas", diz. Entre as decisões para o próximo ano, estão um workshop de mindfulness – Isabel faz birras com frequência e Joana quer aprender a lidar com o problema – e a mudança de hábitos na cozinha (quer torná-la mais saudável e com melhor apresentação).