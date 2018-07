Youtuber milionário de seis anos lança linha de brinquedos

Ryan, o Youtuber de seis anos que se tornou milionário com o canal "Ryan ToysReview", vai lançar a sua própria linha de brinquedos – como peluches e slime – na multinacional Walmart.

A colecção vai chamar-se "Ryan’s World" e começará a ser vendida no dia 6 de Agosto, de acordo com a Reuters. Entre os produtos vendidos pela multinacional vão estar t-shirts com quatro desenhos das coisas favoritas da criança – incluindo pizza.