Um relatório interno de 2015 divulgado pelo Buzzfeed mostra que a organização de conservação da natureza sabia dos casos há anos.

A World Wild Fund for Nature (WWF), conhecida organização não governamental (ONG) pela conservação da natureza, está a ser acusada de financiar grupos paramilitares que torturam e assassinam habitantes locais –alegados caçadores furtivos - em países asiáticos e africanos em nome da defesa do ambiente, encobrindo depois tais crimes.

A notícia foi avançada pelo jornal digital norte-americano Buzzfeed, que efetuou uma investigação em parceria com a publicação nepalesa The Kathmandu Post. Para o artigo, o jornal ouviu o testemunho de várias pessoas que afirmaram terem sido torturadas por guardas da ONG e casos de outros indivíduos que foram assassinados.

Estes procedimentos são, segundo o Buzzfeed, "parte de um padrão que persiste até aos dias de hoje". A WWF é ainda suspeita de financiar e fornecer material bélico, e de dar formação e salários a grupos militares na África e Ásia, que terão espancado, agredido sexualmente e matado várias pessoas de comunidades indígenas locais.

Um dos casos revelados é de Shikharam Chaudhary, que foi alegadamente detido e torturado em 2006 por guardas florestais pertencentes à organização. Segundo a versão da esposa do agricultor, Hira Chaudhary, o seu marido foi detido numa prisão perto do parque nacional de Chitwan, no Nepal, e acabou por morrer devido à tortura. "Eles espancaram-no impiedosamente e puseram-lhe água salgada no nariz e na boca", revelou Hira Chaudhary à polícia, citada pelo BuzzFeed.

Chaudhary conta que os guardas acreditavam que o seu esposo tinha ajudado o filho de ambos a esconder um chifre de rinoceronte no quintal da casa. Apesar de não terem sido encontradas provas, segundo a mulher, o agricultor esteve detido durante nove dias. A autópsia mostrou sete costelas partidas e hematomas espalhados por todo o corpo, além de haver sete testemunhas que afiançaram que o homem foi torturado até à morte.

Três funcionários do parque chegaram a ser detidos pelas autoridades do Nepal, mas o Buzzfeed avança que o caso foi encerrado meses depois porque há muita ajuda financeira da WWF aos guardas florestais do parque e soldados, o que fez lobbying para que os guardas não fossem a julgamento. Meses mais tarde, a ONG mencionou este caso como uma vitória contra a caça furtiva e chegou a contratar um dos suspeitos.

A WWF é ainda suspeita de envolvimento em atividades ilegais, como o tráfico de armas, de organizar missões contra a caça furtiva recorrendo a tropas de choque, de espionagem e de aceitar a proposta de um diretor de um parque nacional não especificado que aprovava a morte de qualquer pessoa que invadisse a área protegida.





Relatório interno prova que a WWF sabia dos "abusos" há anos

Depois da investigação do Buzzfeed, a organização de conservação ambiental, anunciou que irá iniciar uma "investigação independente" das afirmações feitas pelo jornal. "Vemos como nossa responsabilidade urgente chegarmos ao fundo destas alegações feitas Buzzfeed, e reconhecemos a importância de tal escrutínio", escreveu a ONG num comunicado.

Um relatório de 2015, pedido pela própria organização e obtido recentemente pela publicação norte-americana, implica a ONG em vários de violência contra indígenas nos Camarões.

"Indivíduos indígenas e comunidades locais de áreas protegidas são vítimas de abusos dos direitos humanos por 'eco-guardas'", lê-se no documento, que mostra que os perpetradores foram apoiados por "suporte técnico, logístico e financeiro" por parte da WWF. Estes resultados não foram tornados públicos, escreve o Buzzfeed, que informa que a organização reagiu a este dado afirmando que todos os relatórios iriam ser revistos na nova investigação anunciada.

O relatório de 2015 foi redigido por um especialista nas comunidades indígenas dos Camarões contratado pela WWF, que escreveu no mesmo que estas estão "profundamente preocupados" com os abusos que testemunharam. De acordo com o documento, a WWF Camarões estava a participar em missões "coercivas" em vilas durante as quais os guardas, empregados pelo governo e financiados pela organização", "violavam os direitos das comunidades" ao desocuparem casas forçadamente e a espancar os seus habitantes.

Após obterem o relatório, o Buzzfeed conta que contactou com o seu autor, Diel Mochire Mwenge, que considerou que a organização não apoiou o seu texto porque era "incriminatório".

"Nós percebemos que foi a WWF que enviou estes guardas, que lhes pagou – foi a WWF que fez isto tudo", disse Mwenge.

Apesar da WWF se ter recusado a comentar estas novas alegações, note-se que em janeiro deste ano o chefe de operações da ONG Dominic O’Neill viajou para os Camarões para tornar claro que a WWF "não tolerava quaisquer violações dos direitos humanos".

O relatório menciona casos de violação em grupo e homicídios por guardas da WWF em Salonga, um parque natural massivo na República Democrática do Congo. Também no Parque Nacional Lobéké há descrições de abusos, que vão desde espancamentos a furtos de bens.