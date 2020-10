É já esta sexta, 30, a partir das 10h, que a Máxima transmite um webinar sobre cancro da mama, em direto no site e no Facebook. Com moderação da jornalista Andreia Vale, a iniciativa tem como principal objetivo alertar para a importância do diagnóstico precoce do cancro da mama. Numa altura de pandemia, em que os esforços da saúde se dispersam, é essencial voltar a colocar o cancro da mama na agenda de todos, mas também perceber quais os últimos avanços da ciência e conhecer as histórias de quem lidou com a doença.A propósito deste Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama, a Ministra da Saúde, Marta Temido, falou com a Máxima sobre as dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19 na prevenção do cancro da mama. E acrescentou que "é preciso trabalhar para recuperar o atraso dos rastreios, que é uma realidade, e para dar segurança às mulheres." Já a cantora e atriz Simone de Oliveira recordará, numa conversa em direto, a sua luta contra a doença, um capítulo da sua vida do qual sempre falou com abertura e força.A investigadora Fátima Cardoso e o presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Vítor Rodrigues, também falarão dos avanços da ciência, da articulação entre o Sistema Nacional de Saúde e o privado, da importância de cruzar especialidades e das consequências da pandemia.Sofia Santareno, cirurgiã plástica, abordará o não menos importante tema da vida depois do cancro, com todas as consequências para a imagem e para a saúde mental que tal implica e todas as possibilidades que existem hoje. Tânia Dioespirro contará a sua história de sobrevivência e recordará os altos e baixos da recuperação.São diagnosticados 6 mil casos de cancro da mama por ano.Assista em direto no site ou no Facebook da Máxima, a partir das 10h.