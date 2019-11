Em 2002, Walter Robinson liderava a Spotlight, a equipa de jornalistas de investigação do Boston Globe que no início desse ano desvendou os abusos sexuais a menores cometidos por padres em Boston e o seu encobrimento pela hierarquia da Igreja. O trabalho destes repórteres deu-lhes um Pulitzer e levou a que em todo o mundo fossem revelados casos semelhantes mas, lamenta Robinson, não motivou uma resposta séria do Vaticano. Em 2015, o jornalista foi encarnado no cinema por Michael Keaton no filme Spotlight. Robinson esteve em Portugal no dia 8, para uma conferência na Universidade Católica sobre os perigos que põem em causa a sobrevivência da democracia. Crítico de Trump, diz-se "otimista" sobre o futuro do jornalismo e não concorda que lhe chamem jornalista de investigação: "Todos os jornalistas são de investigação."

Desde 2002, a Igreja Católica tratou da questão dos abusos sexuais cometidos por sacerdotes como deveria ter feito?

O facto de perguntar isto 17 anos depois significa que em muitos sítios, nada aconteceu. Nos EUA, muito se passou mas ainda há dioceses onde não houve revelação dos casos. Em muitos países, os católicos decidiram que as feridas não podem ser curadas até que se reconheça tudo o que passou. E noutros, como Portugal, não houve responsabilização. Em Boston, temos 2 milhões de católicos e encontrámos 250 padres que abusaram de crianças. Em Portugal, há oito milhões de católicos e quantos padres foram identificados? Cinco ou seis. [Desde 2001, a Igreja Católica diz ter investigado dez denúncias em Portugal. Dois padres foram condenados a prisão efetiva e dois levaram pena suspensa.] Muitos de nós entram no Jornalismo por sermos maus a Matemática, mas percebemos que algo não bate certo aqui. A Igreja disse ter um problema e estar a tratar dele, mas se em muitos países isso nem aconteceu, como o pode resolver? É muito provável que haja crianças a serem abusadas onde não se reconheceu o problema.

A Igreja nunca tinha sido escrutinada dessa maneira.

A lição principal da investigação da Spotlight é que as instituições mais icónicas da nossa vida precisam de "amor duro", de escrutínio. Não temos problemas ao questionar figuras políticas. É bom para a Igreja colocar as mesmas questões difíceis, porque isso torna mais difícil que aconteça outro escândalo.

17 anos depois, a sua tarefa terminou?

Ainda falo muito sobre isso, está a ser investigado por repórteres… As pessoas têm uma melhor ideia de que isto é um problema mundial. Quando começámos a trabalhar nos casos de Boston, a reação das pessoas foi pensarem, não literalmente, que havia qualquer coisa na água de Boston que fazia os padres abusarem de crianças. Este fenómeno pertence à Igreja Católica. Nos EUA, durante muitos anos os procuradores tinham medo da Igreja. Agora não. Até agora nos EUA foram identificados sete mil padres abusadores, mas devemos chegar aos 10 mil.

Alguma coisa o assustou, enquanto investigava?

Foi muito perturbador. Foi um choque porque tenho certos valores por ter sido criado católico, e descobrir que a instituição responsável também tinha encoberto estes crimes… 17 anos depois, ainda estou a lidar com isso. Abala a tua fé. Os quatro [Michael Rezendes, Sacha Pfeiffer, Matt Carroll e Robinson] éramos católicos e falávamos a língua da Igreja Católica, tínhamos um melhor entendimento de como isto podia ocorrer.

Durante a conferência, Robinson recordou que a dificuldade em deparar-se com os abusos sexuais a menores feitos por padres: "Eles perdoavam os nossos pecados, não pensámos que pudessem cometer estes."

Trump é um inimigo declarado ou um amigo inesperado da imprensa?

Ele e os seus imitadores, Bolsonaro no Brasil, escolhem a imprensa como inimigo e tentam limitar as liberdades do povo. Uma coisa má sobre Trump é que o seu afeto por ditadores e os seus pontos de vista fazem com que os EUA não tenha ou exerça o mesmo poder sobre os Direitos Humanos que antes teve. Antes os outros países pensavam duas vezes sobre os abusos porque podiam existir consequências. Agora não as há. Quando os amigos do presidente são Erdogan, Putin, Kim… E insulta os nossos aliados na Europa. Que tipo de pessoa é esta? Mas às vezes penso que ele é o santo patrono da Primeira Emenda [à Constituição dos Estados Unidos, que consagra a liberdade de imprensa entre outras]. O presidente Trump tornou algo claro com as suas mentiras, as pessoas percebem que o jornalismo aprofundado é algo importante, não é garantido. Só por termos uma Constituição e uma Carta dos Direitos dos Estados Unidos, não significa que um demagogo não possa tirar-no-los.

Hoje em dia, a velocidade com que as fake news se espalham é maior que a do jornalismo de investigação. As pessoas escolhem acreditar em algo que não é verdade?

Existe uma grande clivagem na nossa sociedade, quase ninguém está no meio. As pessoas gritam umas com as outras através deste fosso, mas não se ouvem. Quando os políticos consideram que a pessoa de outro partido não é o seu adversário político, mas sim o seu inimigo. Por isso, criámos uma nação onde as pessoas querem a formação que desejam em vez da informação de que precisam. Quando o presidente diz algo as pessoas apoiam-no e acreditam e juntam-se no seu canto. E do outro lado, as pessoas não acreditam em nada do que diz Trump – e costumam ter razão. Há algumas pessoas que acreditam que é demasiado tarde para arranjar isto, com o problema económico do jornalismo… Mas sou um otimista. Enquanto país, precisamos de um presidente que nos devolva à normalidade, civilidade e estabilidade.

O jornalista do Boston Globe e professor universitário prefere não adivinhar resultados do impeachment. "A situação com a Ucrânia [congelamento de ajuda militar por Trump em troca de investigarem o filho do adversário Joe Biden]? Talvez o tenha feito com dez outros países".

Quais são os maiores desafios para o jornalismo de investigação?

Os mesmos do jornalismo em geral: não temos pessoas suficientes porque o modelo de negócio do jornalismo em todo o lado, nos EUA e também em Portugal, erodiu-se ou está a colapsar. Continuo a esperar que um dos estudantes muito inteligentes que tive seja o génio que vai perceber como encontrar o dinheiro que vai trazer-nos de volta para onde estávamos.

Hoje, os jornalistas têm acesso a muito mais informação num estalar de dedos. Mas também há tendência para peças jornalísticas mais leves…

Clickbaits…

É um paradoxo, como podemos sair?

Muito passa pela educação do público, precisa de entender melhor o que fazemos, porquê, e mais ainda, por que razão é importante para eles. Nunca sentimos que tínhamos de explicar porque assumimos que as pessoas sabiam. Por muitos anos, tivemos todo o dinheiro do mundo. Agora, com a crise das fake news, precisamos de ser mais diligentes em clarificar junto das pessoas a importância de serem bem informadas numa democracia e só nós o podemos fazer por elas.

Imagina uma solução que passe pelas gerações mais novas, nas escolas?

Penso que faça parte disso. Nos EUA, nas escolas públicas, costumavam dar Educação Cívica, mas não ensinavam nada. As pessoas pensam nisso como uma razão de termos um eleitorado mal informado. Mas também penso no jornal como educação contínua. Todos os dias, educamos. Nos EUA, um terço dos jornais diários fechou nos últimos 15 anos. E há 20 anos trabalhavam 25 mil repórteres para jornais diários, hoje são 12 mil. Temos menos recursos, mas mais meios para ultrapassar os obstáculos na atividade jornalística. Nos velhos tempos… Sou um fóssil do século XX. Tínhamos os editores que decidiam o equilíbrio entre histórias que o público queria e as outras que decidíamos que eles precisavam. Temos que voltar a isso. No Boston Globe, a equipa Spotlight tem agora o dobro do tamanho que em 2002, porque o jornal percebe que os leitores querem jornalismo sério.

Ainda escreve só com dois dedos?

[Risos] Sabe, o meu primeiro emprego como jornalista foi aos 19 anos. Na escola católica nunca aprendi a datilografar. No meu primeiro emprego, o meu editor deu-me um formulário para preencher e eu tirei uma caneta. Ele disse: "Não, usa a máquina de escrever". Eu disse que não sabia. "Então não te posso contratar." Por isso ajoelhei-me e pedi-lhe, "sempre quis ser jornalista, sempre quis ser repórter"! Ele disse-me "vai para aquele canto, ensina-te a escrever à máquina, e pode ser que no final da semana te dê uma tarefa". Por isso fui à procura de cada letra. Ao fim de uma semana, fazia dez palavras por minuto. E ele contratou-me. Agora faço oitenta. Mas ainda olho para o teclado. A Sacha Pfeiffer [da equipa Spotlight] é que era super rápida.