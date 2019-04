Rose Marie Bentley viveu até aos 99 anos e, apesar dos problemas de artrite, a família garante que não teve mais nenhuma doença crónica. Ainda assim, a mulher originária de Oregón, nos EUA, toda a vida sofreu de uma patologia crónica, desconhecida por ela e pela família, que tem uma elevada taxa de mortalidade infantil: situs inverus com levocardia, anomalia congénita em que a maioria dos órgãos vitais está invertida e situada em posições opostas dentro do corpo.

Segundo os investigadores da Universidade de Ciência e Saúde de Oregón, citados pela imprensa internacional, a mulher tinha o estômago – normalmente no lado esquerdo – à direita, o baço no lado direito em vez de estar no lado esquerdo e o aparelho digestivo também estava invertido. "Bentley será a pessoa que viveu mais anos com esta malformação", entre os casos conhecidos, explicaram os cientistas: "só uma em cada 50 milhões de pessoas com esta condição chega à idade adulta".