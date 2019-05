Tudo começou com uma bandeira da "reconquista" benfiquista colada na parede de um elevador. A administração do prédio reagiu e pediu que a mesma fosse retirada. Por ser uma área comum, explica o comunicado deixado no mesmo local, "não deve ser usada para manifestações clubista [sic] ou para outros fins". Caso a ordem não fosse executada, a bandeira seria retirada pela administração.O adepto do Benfica terminou a conversa com uma farpa ao rival de Lisboa. "Como o comunicado da administração do condomínio não me deu uma data limite eu próprio defini uma data e isso vai acontecer quando o Sporting ganhar o campeonato", remata o texto.