O Vaticano publicou novas instruções dirigidas aos membros da Ordem das Virgens, um grupo de mulheres não casadas que dedicam a vida e a virgindade física como uma prenda para Cristo. O grupo pode agora admitir novos membros que não sejam virgens.



As virgens consagradas estão em choque e desapontadas com este conjunto de orientações presentes na Ecclesiae Sponsae Imago, divulgada no início de Julho.

A origem desta alteração deve-se aos relatos dos bispos sobre um crescente número de mulheres serem chamadas a esta vocação. "A vocação para incorporar o amor virginal, conjugal e fecundo por Cristo não se reduz ao símbolo da integridade física", lê-se nas instruções, citadas pelo The Guardian. "Por isso manter o corpo em perfeita continência ou ter praticado a virtude da castidade de forma exemplar, apesar de ser de grande importância no que toca ao discernimento, não são pré-requisitos essenciais cuja ausência signifique a impossibilidade da consagração."

As virgens consagradas, ou "esposas de Cristo", são mulheres solteiras que oferecem a sua virgindade física como prenda a Cristo, e dedicam tempo a obras de misericórdia e a orações. Ao contrário das freiras, elas não vivem em comunidades fechadas, tendo muitas emprego e providenciando as suas necessidades.

Estima-se que existam 5 mil virgens consagradas em 42 países. É em França, Itália e Argentina que se encontram em maior número. Na cerimónia de consagração, as mulheres vestem-se como noivas para jurem castidade perpétua a Cristo.

Uma declaração da Associação de Virgens Consagradas nos EUA diz que este documento é "profundamente desapontante ao negar que a virgindade integral é essencial para esta vocação." E acrescenta: "É chocante ouvir da Igreja Mãe que a castidade física já não é considerada um pré-requisito fundamental para a consagração de uma vida de virgindade."