Viagem às grande séries do passado – de Twin Peaks a Dexter

Erro comum: as bibliotecas de streaming criam a ilusão de que o consumidor tem acesso a tudo. Um exemplo prático é o da música: o Spotify magicou que toda a música do mundo está ali - e, se não está no Spotify, não existe. Não é bem assim, até porque há artistas e editoras que se opõem veementemente a terem o seu catálogo em streaming. Por isso, assumir que o serviço disponibiliza toda a música é uma ideia que está muito – mas mesmo muito – longe da realidade. Isso é ainda mais gritante no audiovisual. Não só existem diversas plataformas de streaming como a prioridade nesta fase tem sido o "novo, novo, novo"."Tenho Netflix" é uma expressão que pegou para se dizer que se tem um serviço de streaming ou vários. É também uma expressão que assume o erro de o consumidor pensar que tem ao seu dispor uma biblioteca ilimitada de conteúdos. Não tem - aliás, ela até é bastante limitada. E isso tanto se aplica ao cinema como às séries.Por hoje, fala-se destas últimas. Se procurar por 30 Rock em qualquer um dos serviços de streaming disponíveis em Portugal, por exemplo, não vai encontrar. Solução? Comprar o DVD ou o Blu-ray, opção que parece tema do passado, mas que ainda é a única alternativa legal para se ver algumas séries em Portugal. Até há pouco tempo, também só assim se podia ver Twin Peaks por cá.Isso tudo mudou há algumas semanas, quando a criação de David Lynch e Mark Frost chegou finalmente ao catálogo da HBO Portugal, tanto as duas primeiras temporadas originais, como The Return, a terceira, que estreou em 2017 (de fora ficou o filme Fire Walk With Me, por questões de representação).Parece coisa sem importância? Não é: a chegada de séries como Twin Peaks não se resume apenas a um reforço de uma biblioteca de conteúdos, mas à contemplação e disponibilização de um passado da televisão que tem de ser visto e que é importante que esteja acessível num período em que as famílias optam por abandonar os formatos físicos e preferir o streaming. É o caminho certo para se ter tudo.As seis sugestões que deixamos são outros bons exemplos. Algumas ficaram disponíveis há pouco tempo, outras são bandeira das suas plataformas.Se Fox Mulder e os Ficheiros Secretos tornaram David Duchovny famoso nos anos 1990, numa sempre misteriosa – e atualmente incompreensível – relação com a sua parceira, Dana Scully (Gillian Anderson), Hank Moody foi o modo que o ator encontrou para libertar toda a sua tensão. Californication – atualmente na HBO Portugal – é um produto do seu tempo, de uma altura em que toda a televisão queria ser forçosamente malcomportada para seguir o exemplo de Os Sopranos. Duchovny é um estereótipo de escritor/professor que gosta de quebrar os seus bloqueios criativos com álcool, drogas e muito sexo. Embora tenha surgido há pouco mais de dez anos na televisão (2007), é o tipo de personagem que hoje seria rapidamente condenada.Michael C. Hall tinha acabado de sair de Sete Palmos de Terra, a série que nos ensinou que o drama podia encontrar a telenovela e construir grande televisão, em que era um homossexual a trabalhar num atípico negócio familiar: uma funerária. A morte acompanhou-o no papel seguinte, o de Dexter, na série homónima na qual é um assassino que pratica o bem: mata outros criminosos que a lei não encontra soluções para apanhar, criando novas dimensões para este tipo de personagens. Se nunca viu, é altura de ver as oito temporadas na HBO, para estar a par de tudo quando este justiceiro voltar em 2021, numa última temporada.Claro que já viu Os Simpsons. Até dá para apostar que parte dos seus fins de semana da última década foram passados com a televisão num dos canais da Fox com a série animada a passar como fundo. Mas já alguma vez se sentou e viu várias temporadas de seguida? O serviço de streaming Disney+ tem no seu catálogo 31 das 32 temporadas que existem, muitos episódio para ver e, sobretudo, para desfrutar da evolução do humor, dentro da animação para adultos e, sobretudo, num contexto maior.Afinal, a mais popular família norte-americana já tem mais de três décadas. Todos crescemos com ela, ela cresceu connosco e é sempre ótimo revisitá-la.Se aderiu ao Prime Video da Amazon desde o início, certamente uma das razões para subscrever foi poder ver um episódio de Seinfeld sempre que lhe apetecesse. Se o faz, saiba que não está sozinho. A série criada por Jerry Seinfeld e Larry David continua a ser um bom retrato para conhecer o hedonismo e o egoísmo que prevaleceu culturalmente numa época de abundância. Os anos 90 poderão nunca ficar tão famosos como os 80, mas terão sempre Seinfeld, a série que era falsamente sobre nada e, verdadeiramente, sobre tudo. No início de 2021 a sitcom mudará de casa e passará a estar disponível apenas na Netflix.Se assinou o Prime Video por causa de Seinfeld, não custa imaginar que tenha ficado também por causa de The Office. A versão norte-americana é inesgotável em histórias sobre ambientes de trabalho e relações, e quando se pensa que já não vai surpreender, consegue fazê-lo. Steve Carrell tem o dom de ter criado a personagem mais carinhosa e absolutamente detestável da comédia televisiva. Não o queríamos como patrão, mas não dá para não ter pena dele. Chega-se às últimas temporadas e ainda tudo parece magnificamente fresco, talvez por retratar o nosso próprio dia a dia.Se procurar por Star Trek na Netflix, vai obter muitos resultados. É normal, a plataforma adquiriu há uns anos os direitos destas séries televisivas, tornando possível viajar por diferentes pontos do universo, décadas, gerações e tripulações num instante. O ideal é começar pelo original Star Trek e depois saltar para Star Trek: The Next Generation. Se estiver mesmo a gostar, tem ainda Enterprise, Voyager e Deep Space Nine. É recomendado ver isto tudo enquanto desfruta de Discovery, a mais recente incursão neste "Caminho das Estrelas", que já vai na terceira temporada e é uma das melhores séries de ficção científica da atualidade.

Californication Foto: DR

Dexter Foto: DR

The Office Foto: DR

Simpsons Foto: DR

Seinfeld Foto: DR