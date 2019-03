A publicação de Joa Cuba no Facebook tornou-se viral na semana passada, com o veterano da Segunda Guerra Mundial a pedir na rede social para receber 100 cartas – uma por cada ano do seu centenário, que seria atingido no sábado passado.

Na publicação, o antigo militar escreveu: "Sou um veterano da Segunda Guerra Mundial que irá ter 100 anos no próximo dia 2 de março de 2019. Gostaria de receber 100 cartas de parabéns".