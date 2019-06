Chegou o dia. Verão começa às 16h54 desta sexta-feira

Apesar de haver previsão de chuva para domingo e temperaturas atípicas para a época, o verão começa esta sexta-feira, 21, às 16h54, com o solstício de verão - que corresponde ao momento em que o Sol atinge a maior declinação em latitude, medida a partir da linha do Equador. Este é o dia mais longo do ano no hemisfério norte, com a maior duração de luz solar: 14 horas, 53 minutos e 7 segundos – apenas mais um segundo do que o dia anterior.

Para celebrar a chegada do tão esperado verão, o Google dedicou-lhe um dos seus tradicionais doodles. O motor de busca dá as boas-vindas à estação quente com uma ilustração, que no segundo "o" da palavra Google, tem um animado desenho do planeta Terra com uma palmeira e uma espreguiçadeira.