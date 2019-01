Vão ser editadas duas gravações inéditas de Zeca Afonso

A editora Tradisom disponibilizou para pré-venda uma edição com dois concertos de José Afonso e um livro de 80 páginas da autoria de Adelino Gomes.

Vão ser editadas duas gravações inéditas de José Afonso. Os dois concertos ao vivo - um de 4 de maio de 1968 e outro de 23 de fevereiro de 1980 - vão ser editados num livro-álbum de grande formato, com um LP e dois CDs pela Tradisom.



A acompanhar o disco está um livro de 80 páginas escrito pelo jornalista Adelino Gomes sobre estas duas atuações de Zeca Afonso até agora inéditas, avança o jornal Público.



O disco tem lançamento marcado para 6 de Abril, em Carreço, mas já está disponível em processo de pré-venda no site da editora. José Moças, da Tradisom, explica porquê. "As pessoas que comprarem o livro em pré-venda, até 20 de Fevereiro, vão ter o seu nome impresso no livro, como apoiantes do projecto."



A escolha do jornalista Adelino Gomes não foi aleatória. O jornalista foi o primeiro a entrevistar o autor de "Os Vampiros", uma das principais canções de protesto contra a ditadura, quando Zeca regressou a Lisboa em 1967, de barco, vindo de Moçambique, para se estabelecer como professor em Coimbra.