Programas de vindimas em Trás-os-Montes - a região vizinha do Douro, em termos vinhateiros, e em parte coincidente ao nível administrativo - não há. Mas há, a 7 e 8 de setembro, uma feira de vinhos do concelho de Torre de Moncorvo, na Praia Fluvial da Foz do Sabor, com exposição e a venda dos vinhos da sua Adega Cooperativa e das marcas Per Gulam, Quinta das Aveleiras, Quinta de Vila Maior, Quinta do Couquinho, Quinta Pedra D’Anta, Quinta da Silveira, Quinta da Terrincha, Ávidos Douro, Rebofa - Quinta do Carvalhal e MIMU’S Douro - Quinta Do Gravançal.Entretanto, há boas notícias no setor do vinho alentejano: segundo estudos da Comissão Vitivinícola e da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, o Alentejo, que está entre as maiores regiões vinhateiras portuguesas, com 22.500 hectares de cepas, deverá produzir este ano entre 115 e 120 milhões de litros, o que representa um aumento na produção entre 5 e 10 por cento, face a 2018.Noutras regiões, há também indícios de aumento de produção. Vale a pena ver com os seus próprios olhos - é só escolher a região.