Valete está de volta com nova canção e promessa de disco novo

Passado exatamente um ano dessa edição, o rapper editou "Coletes Amarelos", uma canção que garante ser a primeira cançaõ do álbum Em Movimento, o seu terceiro álbum, que promete lançar "em breve". "Homo Líber e 360 Graus não existirão. O título final é mesmo Em Movimento. Ainda é só o começo", anunciou o músico.



O músico promete que irá revelar "as músicas uma a uma até ao lançamento físico".











Recentemente, Valete juntou-se a Emicida, Rael e Capicua para Língua Franca, um projecto que pretendia juntar dois lados do Atlântico – Brasil e Portugal. A meio do projeto, Valete deixou de comparecer nos concertos da banda, sem justificação oficial.

O rapper Valete editou uma nova canção e promete estar para breve o sucessor de Serviço Público, álbum de 2008 que o consagrou como um dos principais nomes do hip-hop nacional.Depois de muitos anos em que prometeu um sucessor para o álbum Serviço Público, de 2006 - chegou a avançar que se chamaria 360 Graus e depois Homo Líber (expressão em latim que significa "Homem Livre", segundo o próprio) -, o músico editou em 2017 as canções "Rap Consciente" e "Poder". Em 2018 editou duas novas canções, uma delas uma homenagem ao rapper Sam the Kid, chamada "Samuel Mira", e outra canção acompanhada por uma curta-metragem chamada "1º MC Português".