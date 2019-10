El Camino: A Breaking Bad Movie começa no final de Breaking Bad - Ruptura Total. Jesse Pinkman foge do cativeiro de um grupo de neonazis a conduzir um El Camino vermelho, deixando para trás Walter White, o professor de química que mudou a sua vida definitivamente (raramente por bons motivos). O ator que interpreta Jesse neste novo filme da Netflix foi ao programa do apresentador norte-americano Jimmy Kimmel para apresentar o projeto.



Kimmel lançou um desafio a Aaron Paul: resumir o que se passou nas cinco temporadas de Breaking Bad. Eis o resultado:









Veja abaixo o trailer de El Camino: A Breaking Bad Movie, que está disponível no serviço de streaming Netflix desde a madrugada desta sexta-feira: