Em ponta de lança que marca não se mexe (os fãs de Diários do Vampiro saberão do que falamos): não é a primeira vez que o protagonista desta V Wars, a nova série da Netflix, se vê rodeado de criaturas sedentas de sangue.A novidade para Ian Somerhalder é que desta vez ele é um médico a tentar salvar o mundo da Primeira Grande Guerra de Vampiros. Depois de ter sido o imortal Damon Salvatore ao longo das oito temporadas de Diários do Vampiro, o ator (que também entrou em Lost como Boone Carlyle e em Smallville como Adam Knight) é agora Luther Swann, o médico que vai tentar travar o que começa por ser uma série de ataques de vampiros e rapidamente escala até à categoria de epidemia.Pelo que nos é dado a ver pelo trailer (a Netflix não disponibilizou o episódio-piloto para visionamento), V Wars começa com a chamada que todos os médicos anseiam ouvir: "Precisamos do doutor." O cenário não é bom: as primeiras vítimas dos vampiros perdem muito sangue. Esse sangue é depois usado pelos vampiros para infetar outras vítimas. Daí resulta "um vírus modificado que transforma o ADN", explica Luther Swann.Só que, se as notícias já não boas, para o médico elas ainda podem piorar. Num telefonema, o seu melhor amigo, Michael Faye (interpretado por Adrian Holmes – de True Justice, Elysium e Arrow) diz-lhe que precisa da ajuda dele. "Não sei o que é que me tornei" é a frase que deixa Luther Swann em pânico. O médico ainda se convence de que conseguirá ajudar o amigo, agora transformado em vampiro e tenta confortá-lo: "Juntos vamos encontrar uma cura para isto."O problema é que Michael Faye é eleito líder da turma dos vampiros. Num comunicado à população, ele apela: "Eu e o meu povo não somos terroristas e temos o mesmo direito de viver que toda a gente. Por mais horrível que seja, esta guerra também é necessária." E é então que ergue as armas e enfrenta o amigo, atirando a sua convicção para cima da mesa: "A Nação Sanguinária vencerá." Será?