A Universidade de Medicina de Tóquio prejudicou, durante vários anos e de forma sistemática, as candidatas ao estabelecimento de ensino, baixando as notas dos seus exames de admissão com o objectivo de manter um maior número de médicos. Segundo uma investigação divulgada pela imprensa nipónica, tudo começou em 2011, ano em que as mulheres atingiram uma quota de 38% dos alunos.O valor terá preocupado os dirigentes da instituição, que consideraram que afastar as mulheres da medicina ajudaria a combater a falta de médicos no país, visto que muitas acabam por desistir da profissão em detrimento da vida familiar. A ideia seria manter o número de raparigas que frequentavam a faculdade na ordem dos 30%, sendo que para atingir tal objectivo as notas dos exames chegaram a ser afectadas em 10%.O plano foi descoberto de forma paralela durante uma investigação que procurava perceber em que condições o filho de um alto funcionário do ministério da Educação foi admitido pelo ex-director da Universidade: o jovem terá chumbado três vezes no exame, mas 20 pontos a mais na última tentativa permitiram que escapasse à exclusão.De acordo com o The Guardian, a faculdade disse que a manipulação de resultados nunca devia ter acontecido e não se repetirá. Além disso, assumiu a possibilidade de admitir as alunas prejudicadas e que teriam passado os exames se não tivessem tido os exames alterados, ainda que não tenha sido explicado como se realizaria tal processo.