A exploração laboral afecta actualmente 152 milhões de menores em todo o mundo.

O paquistanês Ehsan Ullah Khan dedica-se há 50 anos a libertar escravos. Salvou "talvez um milhão", disse ao ABC. E garante: um dos seus maiores motivos de orgulho é ter sido amigo – ou quase um pai – para Iqbal Masih.



Iqbal, paquistanês cristão, tornou-se num símbolo mundial contra a escravidão infantil. Trabalhou desde os quatro anos num atelier de tapetes, como forma de pagamento de uma divida que a sua família não teve como saldar. No dia 16 de Abril de 1995, com nove anos e depois de ter conseguido escapar dos trabalhos forçados a que era submetido, Iqbal Masih foi assassinado – desde a sua morte que a 16 de Abril se comemora o Dia Internacional contra a Escravidão Infantil.



Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a exploração laboral afecta actualmente 152 milhões de menores em todo o mundo.



A viver exilado na Suécia há 22 anos, Ehsan Ullah Khan denuncia a existência de trabalhos forçados na China, no Bangladesh ou no Paquistão – e oferece educação aos menores que consegue libertar.



Em 1967, Ehsan conheceu um idoso em Lahore, no Paquistão. Falava um dialecto diferente, mas o paquistanês conseguiu entendê-lo – o idoso contou-lhe que queria morrer, que o dono da fábrica onde trabalhava queria vender as suas duas filhas, que violava de forma constante. Nessa altura, Ehsan apercebeu-se de uma realidade que não sabia existir, e decidiu que iria passar o resto da vida a ajudar aqueles que eram explorados.



Criou a Frente de Libertação do Trabalho Forçado e, com algumas dezenas de apoiantes, começou a mudar a forma como a sociedade paquistanesa lidava com o trabalho infantil. Em 1988, numa vitória histórica no Supremo Tribunal, conseguiu que o trabalho forçado como forma de pagamento de dívidas fosse proibido.



Actualmente, continua a lutar para pôr um ponto final na escravidão infantil, como homenagem à criança que morreu por essa causa.