Uma turista que há 15 anos roubou fragmentos da cidade de Pompeia devolveu agora os artefactos, garantindo que estes estavam "amaldiçoados". A mulher, uma canadiana de 36 anos, enviou para o sul de Itália um envelope com mosaicos, partes de uma ânfora e uma peça de cerâmica, acompanhados de uma carta.A mulher, identificada apenas como Nicole, visitou o parque arqueológico de Pompeia em 2005. "Por favor, aceitem-nos de volta. Eles trazem azar", escreveu na carta, citada pelo Guardian.

Na altura do roubo, explicou, queria ter uma peça de história que "mais ninguém tivesse". No entanto, assegurou, as peças roubadas trouxeram-lhe "muito má energia".

"Tenho agora 36 anos e tive cancro de mama duas vezes. A última vez acabou com uma dupla mastectomia. A minha família também tem problemas financeiros. Somos boas pessoas e eu não quero passar esta maldição à minha família ou aos meus filhos", escreveu a mulher.

Pompeia foi enterrada em cinzas vulcânicas depois da catastrófica erupção do Vesúvio em 79. A cidade ficou escondida até ao século XVI.