Trump sobre cartoon de António: “Atingiram o nível mais baixo

Trump exige um pedido de desculpa devido ao cartoon de António no The New York Times, e acusa-o de ser antissemita.

"Terrível". É assim que o presidente norte-americano, Donald Trump, classificou o cartoon António Moreira Antunes - conhecido simplesmente por António - que mostrava o presidente dos EUA, Donald Trump, a usar uma kipá e a ser guiado por um cão com o rosto do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu.



"O New York Times pediu desculpas pelo terrível cartoon antissemita, mas não pediram desculpas a mim por isto e por todas as notícias falsas e corruptas que publicam diariamente. Atingiram o nível mais baixo do ‘jornalismo’ e, certamente, um ponto baixo na história do The New York Times", escreveu no Twitter.

The New York Times has apologized for the terrible Anti-Semitic Cartoon, but they haven’t apologized to me for this or all of the Fake and Corrupt news they print on a daily basis. They have reached the lowest level of "journalism," and certainly a low point in @nytimes history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de abril de 2019





Também o filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Jr., reagiu à situação: "Não tenho palavras para o antissemitismo aqui exposto. Imaginem se isto não estivesse num jornal de esquerda?"

Disgusting. I have no words for flagrant anti-Semitism on display here. Imagine this was in something other than a leftist newspaper? https://t.co/3t47DW9OCB — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 27 de abril de 2019





Recorde-se que o The New York Times reconheceu numa nota editorial que o desenho inclui "laivos anti-semitas" e que a "imagem era ofensiva e que foi um erro de julgamento decidir publicá-la".