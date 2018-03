Quando Daniela foi mãe do Bernardo não estava preparada para o diagnóstico que recebeu: o seu bebé tinha trissomia 21. Na altura, os médicos pintaram o mais negro dos cenários, mas o menino faz a delícia dos pais e da irmã.

"Foi um choque saber que o meu bebé tinha trissomia 21. A gravidez tinha sido muito pacífica, com todos os exames a darem negativo e nada que pudesse fazer suspeitar de qualquer problema.

Quando o Bernardo nasceu, no dia 22 de Junho de 2011, não tinha os traços faciais da doença muito evidenciados e os médicos do Hospital de Braga só identificaram o problema porque ele tinha uma única linha contínua na palma da mão. Nós temos uns tracejados.

O diagnóstico caiu como uma bomba, até pela forma como nos foi dito. Eu soube pela enfermeira que estava de serviço naquela noite. O Bernardo nasceu às 20h00 e só foi colocado ao pé de mim de madrugada. Eu estava a ter alguma dificuldade a dar de mamar e a enfermeira tentou ajudar: "Isso é normal porque o seu filho é mongolóide." Sim, há seis anos ainda usaram esse termo.

Eu tinha 34 anos e o Bernardo foi o meu primeiro filho. Quando a enfermeira me disse aquilo não quis acreditar. Olhei para o meu filho e – talvez com olhos de mães – não encontrei nada que indicasse a doença. Convenci-me que poderia tratar-se de um engano.

Dar à luz um extraterrestre

Depois fizeram uma recolha do sangue para fazer o cariótipo (conjunto de cromossomas de uma célula) e tivemos a confirmação em Agosto.

Durante os sete dias que estivemos internados - porque durante o parto o Bernardo engoliu líquido amniótico e as análises dele estavam todas alteradas - só houve um médico que me perguntou se eu estava bem. Disse-me que tinha de fazer a ronda e perguntou-me se me podia deixar sozinha, se eu estava bem. Foi o único de demonstrou algum interesse.

Era como se eu tivesse tido um extraterrestre porque só faziam perguntas negativas: se havia alguém na família com deficiência, alguém surdo. Levámos com uma série de perguntas e a toda a hora pediam para ver os exames. Foi um turbilhão de emoções e recebemos muito pouca humildade por parte dos médicos, de saber como estávamos a lidar com o diagnóstico.

Momentos de desespero

Não conhecia a doença. Onde vivo havia uma moça, da idade da minha mãe, que tinha um atraso, diziam por causa de uma meningite, mas pelos traços era trissomia 21. E quando andei no liceu havia uma rapariga que também tinha a doença.

Mas não passei pela fase de luto que dizem que algumas mães passam. Sentem que o bebé que carregaram durante nove meses não é o mesmo que nasceu e fazem um luto.

Eu não consegui desassociar o bebé que tive na barriga com o Bernardo que nasceu. Para mim, o bebé era o mesmo. Mas não foi fácil. Perguntei muitas vezes ‘porquê eu?’, ‘porque trouxe ao mundo um filho para sofrer?’ Mas o Bernardo nunca deixou de ser o meu bebé, nunca deixou de ser o meu filho.

Na minha família ninguém estava preparado para a notícia. Mas recebi a força de toda a gente, marido, pais e irmãs. Disseram-me logo: ‘Estamos cá para o que for e não é isso que vai mudar alguma coisa.’

O Bernardo foi sempre muito acarinhado e tratado como um miúdo normal, apesar da sua diferença.

Médicos assustaram mais do que ajudaram

Em Agosto, com o diagnóstico, os médicos só salientaram o negativo. Disseram-nos que o Bernardo nunca seria uma criança normal, que poderia ter vários problemas de saúde, para além do atraso no desenvolvimento, que a vida nunca seria a mesma.

Fomos forçados a pesquisar na Internet e a procurar pais com filhos com trissomia 21 para conhecer melhor a doença.

Mas grande parte dos avisos não se concretizou. O Bernardo não nasceu com cardiopatia, nem nunca teve problemas graves de saúde. Não me lembro de ter uma otite e a primeira vez que foi internado tinha 4 anos.

Estimular o desenvolvimento cedo

Sempre tivemos muitas dúvidas se estávamos a fazer o correcto para estimular o desenvolvimento do Bernardo. Fizemos muitas pesquisas na Internet, queríamos saber se haveria alguma coisa que poderíamos fazer para o ajudar a colmatar a sua diferença.

O Bernardo é uma criança muito mole, hipotónica, e esta falta de massa muscular atrasou o andar e o falar. Efectivamente, ele só começou a andar já passava dos três anos.

Ainda fala pouco e só agora está a despertar para a linguagem porque se descobriu que ouvia mal e foi operado aos ouvidos há pouco mais de um ano.

Pais considerados chatos

O seu primeiro exame auditivo, feito quando era bebé, estava normal. E só depois de muito insistir é que consegui que fosse operado. Eu não achava normal que o Bernardo não falasse, porque sempre mostrou compreender tudo o que dizíamos, mas não verbalizava.

Mas para os médicos a trissomia 21 é desculpa para tudo e diziam-me que era normal. Às vezes, somos vistos como pais chatinhos, que procuram problemas onde eles não existem.

Tive de ir a um otorrinolaringologista no privado e confirmou-se que O Bernardo não estava a ouvir bem. Se o problema de audição tivesse sido detectado há mais tempo, talvez já teria desenvolvido muito mais a linguagem.

Correria entre terapias

Deixei de trabalhar quando o Bernardo nasceu. Na altura, estava a fechar a minha empresa e foquei-me no desenvolvimento dele, porque nos primeiros anos é uma correria entre consultas e terapias.

Os primeiros anos são fundamentais. É quando o cérebro dele está mais propício às aprendizagens e aquisições e quando mais estimularmos agora, melhor.

Apesar de estar em casa, colocámos o Bernardo na creche, porque o contacto com os miúdos da idade dele e que não têm problemas acaba por ser uma terapia. Aprendem todos uns com os outros e eu quero que o meu filho esteja integrado, o mais possível, na sociedade.

Foi para a creche com dois anos e meio e a integração foi muito boa. O Bernardo é uma criança muito sociável, muito meiga e dá-se muito aos outros. Esta é uma das características da doença.

É muito fácil para os miúdos gostarem dele e é o que lhe vai facilitando a vida. Ele está completamente integrado e nunca ficou a chorar porque tinha de ficar na creche.

Ainda não foi alvo de discriminação

Na altura, pedimos às educadoras para que ele fosse tratado o mais normal possível, tendo em consideração as limitações deles. Se nós o queremos ver incluído, temos que querer que ele seja tratado como os outros.

Regra geral, as educadoras estão preparadas. Mas há sempre alguém que acha que ele não era capaz e facilitava-lhe a vida: dava-lhe o almoço à boca, os lanches, o desfralde foi muito complicado. E, como todas as crianças, se há alguém que faz por ele é uma maravilha.

Os pais das outras crianças nunca demonstraram qualquer estranheza com o Bernardo. Já passei por duas creches, uma privada e outra pública, e não acho que o tivessem discriminado.

Foi sempre convidado para as festas de aniversário dos colegas. Não vai a todas porque tem terapia e, em primeiro lugar, estão as terapias. E, também não vai aquelas que são feitas naqueles salões com insufláveis, onde se realizam muitas festas simultaneamente e estão muitos miúdos que não conhecem o Bernardo.

Uma vez aconteceu algo desagradável e fiquei com um pé atrás. Quando o Bernardo estava na fase de meter-se com os outros meninos com empurrõezinhos, meteu-se com uma menina de outra festa, ela não gostou e bateu-lhe. Ele ficou sozinho chorar, eu não podia entrar e ajudar, e só depois de chamar o pai do aniversariante é que um dos funcionários foi buscá-lo.

Terapias para estimular o desenvolvimento

Quanto mais terapias conseguir inscrever o Bernardo melhor será para o seu desenvolvimento. Agora faz fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala e equitação terapêutica. Já fez hidroterapia, mas parou desde que foi operado aos ouvidos, porque os médicos não o aconselham.

É uma correria. Tem terapias às 8h00 para estar na creche às 9h30 e também ao fim-de-semana. Também faz algumas terapias na AMAR 21. Quanto mais competências adquirir agora melhor será o seu desenvolvimento e a vida dos pais não é fácil.

Só três terapias é que são comparticipadas pelo Serviço Nacional de Saúde: a fisioterapia, a terapia da fala e a terapia ocupacional. As outras terapias são caras, mas vamos tentando.

Este ano, o Bernardo entra na escola básica. Já tem seis anos, mas conseguimos o adiamento porque achámos que precisa deste tempo para ganhar mais vocabulário. Fizemos o pedido na Direcção-Geral de Educação e foi aceite.

Uma irmã para o Bernardo

Entretanto quisemos ter outro filho. Tivemos medo, mas o desejo de conseguir uma companhia para o Bernardo foi maior. A Matilde nasceu no ano passado, tem oito meses e os dois adoram brincar juntos.

O Bernardo reagiu muito bem ao nascimento da irmã. Ele é fora de série, mesmo entre as crianças que conheço com trissomia 21 não conheço uma que seja tão melosa quanto ele. Pensei que seria mais complicado, mas foi muito fácil.

Ele está a começar a falar e pode ser que a Matilde também comece a falar. Costumamos dizer a brincar que ela vai ser uma boa terapeuta.

Risco de ter mais um filho com trissomia 21

Claro que tivemos medo de ter mais um filho com a doença. Era sempre uma gravidez de risco por já ter um filho com trissomia 21 e a possibilidade de nascer outra criança com a doença era grande. Mas o tipo de trissomia do Bernardo é trissomia livre, podia acontecer a qualquer pessoa.

Eu tinha 39 anos e decidi não fazer a amniocentese. Tinha sofrido um aborto seis meses antes de engravidar da Matilde e não quis arriscar. E a vontade de ter outro filho era maior do que a possibilidade de ter outra criança com trissomia 21.

Fiz outro exame com menos risco de aborto, um exame de sangue em que analisam o ADN da criança. É um exame não comparticipado, caro, mas fiz e estava todo normal.

Nunca pensámos muito no que iríamos fazer perante um resultado positivo. Confesso que me custa ler algumas histórias de pais que quando recebem o diagnóstico decidem abortar, sem conhecer a realidade. Ao ver o Bernardo, não me perdoaria se tivesse abortado, porque é uma criança extraordinária.

Acho que só pensaria em abortar se me falassem numa paralisia cerebral, numa doença degenerativa. Agora com conhecimento de causa, avançaria com a gravidez mesmo que fosse detectada trissomia 21.

Um dia de cada vez

Hoje, aquela primeira ideia de ter trazido ao mundo um filho para sofrer já não faz sentido, porque vejo que o Bernardo é uma criança feliz. Dentro das suas limitações, é autónomo, vai à casa de banho sozinho, come sozinho e, ao fim ao cabo, acaba por ser uma criança como as outras.

Não pensamos muito no futuro e vivemos um dia de cada vez. Não costumo sofrer por antecipação e às vezes sou mal interpretada por isso. Festejamos cada conquista, estimulamo-lo ao máximo para ele adquirir competências sem grandes pressas. Quando ele se sente capaz, consegue. Só temos de respeitar o tempo dele, porque ele acaba por conseguir."