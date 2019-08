Três animais mortos e um com sinais de maus tratos em canil de Vinhais

As autoridades de Vinhais (Bragança) encontraram três cães mortos e um com "sinais visíveis de maus tratos", informou este sábado a GNR, que identificou o dono do canil onde animais estavam e participou o caso ao tribunal.Em comunicado, a GNR explica que a ação policial foi desenvolvida na sexta-feira "devido à suspeita de uma situação de maus tratos a animais de companhia" no canil onde se encontravam e após a Autoridade Sanitária Veterinária Municipal ter solicitado apoio àquela força policial.Os militares da GNR "verificaram a existência de três cães já cadáveres e um outro com sinais visíveis de maus tratos, estando subnutrido e desidratado", explica o comunicado.O cão sobrevivente está a receber tratamento e cuidados veterinários.A GNR identificou o proprietário do canil, um homem de 47 anos, e participou o caso ao tribunal de Bragança.