O ator Tozé Marinho morreu este domingo, dia 16 de fevereiro, aos 72 anos. Recorde a entrevista que deu à SÁBADO, em 2008.



Decidiu o final de Olhos de Água com os caixas e clientes de uma grande superfície, a Makro, porque gosta de ouvir opiniões. Na adolescência cantou fado, foi forcado e ainda tem problemas numa perna por causa das pegas. Mas a maior aventura foi a guerra colonial: chegou a capitão e diz que só guarda as boas recordações de Moçambique, como o romance com Adelaide, filha da rainha de uma tribo. Pai de dois filhos e avô de três netos, já está a escrever uma nova novela, que vai para o ar na Primavera.

Toda a gente o conhece como Tozé. Importa-se?

Preferia que me chamassem António. Até um juiz, numa audiência, já me tratou por dr. Tozé Martinho.

Calculo que seja um nome que vem da infância. Como foi a sua?

Feliz. Brincava muito com a minha irmã mais velha, AnaMaria [Magalhães, escritora e autora dos livros Uma Aventura]. Até aos 7 anos, dormíamos no mesmo quarto e inventávamos jogos e amigos imaginários.

Identifica-se com alguma das personagens dos livros da sua irmã?

Não, mas Uma Aventura no Alto Mar começa com um naufrágio vivido por mim.

O que é que aconteceu?

Estava na praia do Estoril com a minha irmã e uns amigos e decidimos ir ver um navio de guerra ancorado ali perto. Durante o percurso, o barco virou-se. Assim que caímos à água, percebi que tinha de ir buscar ajuda. Nadei para terra,enquanto a minha irmã e outros ficaram agarrados ao casco. O navio acabou por nos salvar.

Perdeu o seu pai com 9 anos. Ainda se lembra de como lhe deram a notícia?

Perfeitamente. Não fui à escola e estava no quarto com a minha irmã quando nos disseram. Foi um momento muito triste.

Como era a relação com o seu pai?

Parece que o conheço melhor hoje do que naquela altura. Ele era um homem muito pouco presente, trabalhava muito. Quando chegava a casa, eu já estava na cama e não íamos juntos alado nenhum. Mas antes de entrar em cena rezo a Deus e incluo sempre o meu pai nas minhas preces.





Passado algum tempo, a sua mãe voltou a casar. Dava-se bem com o seu padrasto?



Sim. Ele teve a sensibilidade de entrar no coração da minha mãe e dos seus três filhos. Na fase de aproximação, eu servia de chaperon. Sempre que iam ao cinema, levavam-me. O meu padrasto conquistou-me de tal forma que, quando os dois se chatearam, ajudei na reconciliação.

Era bom aluno?

Não estudava nada. Até aos 16 anos, só lia livros de banda desenhada e escondia-os dentro dos cadernos.

Levava muitas reguadas?

Sim. No Colégio São João de Brito fui chamado ao reitor. Acho que tinha chegado atrasado ou estava a brincar durante a aula. Entrei no gabinete, com mais dois colegas, e eles levaram reguadas. Quando foi a minha vez, o reitor pediu-me a mão e eu recusei. Fomos expulsos do gabinete.

Quando é que se tornou forcado?

Na adolescência, por influência do meu padrasto. Nessa altura,vivia em Salvaterra e até a minha mãe era aficionada. Um dia, levei uma coça de um toiro e no momento em que os bombeiros me estavam a carregar para a enfermaria, a minha mãe veio falar comigo e andou-me de volta para a arena. Lá fui, mais morto que vivo... (risos)

O que se pensa antes de enfrentar o touro?

Não se pensa. Parti o joelho, aos 18 anos, por ter pensado. Estava a pegar de cernelha e assim que me agarrei ao touro ele deu uns saltos e parou junto ao sítio onde estava sentada uma rapariga de quem eu gostava. Pensei que devia olhar para ela e olhei. O toiro partiu-me o joelho. A pancada desfez-me os ligamentos e ainda hoje tenho mazelas.

Teve uma adolescência boémia?

Um pouco, mas havia limites. Costumávamos ir às casas de fados, até aprendi a tocar guitarra e a cantar. Nessa altura era um atleta, ainda nem fumava.

Chegou a actuar?

Convidaram-me para cantar na feira de Santarém, com outros fadistas. No fim da primeira actuação, o capachinho do fadista saiu do lugar. Quando subi ao palco, cruzei-me com ele e desatei a rir. Não consegui cantar e o público fartou-se de assobiar.

E a primeira bebedeira, quando foi?

Não me recordo, mas apanhei várias. A rapaziada gostava de beber uns copos. Uma vez, ia a conduzir com o carro cheio de amigos, e o que ia no banco atrás do meu estava tão mal disposto que vomitou para dentro da minha camisa.

Namorava muito?

Sim. Desde muito cedo.

Recorda-se da primeira namorada?

Foi aos 6 anos e era a Olguinha. Mas a primeira aventura foi com uma espanhola.

Que idade tinha?

16 anos. Fui com um amigo do meu pai a Madrid.Quando fiquei sozinho, fui passear e encontrei uma rapariga a ver uma montra. Passei por ela uma vez e dei a volta ao quarteirão, a correr, para a ver de novo. Repeti a proeza mais uma vez. À terceira, ela já estava a rir e perguntou-me: "O que queres?" Devo ter feito uma cara tão aflita que ela só me disse: "Anda comigo." (risos) Foi uma situação muito espontânea. Também, no meu tempo não se falava de sida, nem nada disso.

Sempre sonhou ser actor?

Não, mas quando conheci Vasco Santana fiquei deslumbrado. Fui ao Teatro Avenida comprar bilhetes com o meu avô e ele cumprimentou-nos. Nessa altura, com 18 anos, disse à minha mãe que queria ser actor.

Só se tornou actor nos aos 80, quis estudar primeiro?

A família pensou fazer de mim um engenheiro agrário, mas chumbei por faltas ao fim de seis meses. Já tinham pensado que eu ia ser médico, como o resto da família. Até me davam estetoscópios de brincar, mas não resultou. Depois resolvi ser veterinário.





Tozé Martinho atrás de cortinas Foto: Micaela Neto/ Sábado

Como correu?

Desisti. Na aula em que tinha de cortar a orelha a um cão para retirar uma amostra de sangue, percebi que aquilo não era para mim. Despi a bata e fui-me embora. A seguir fui mobilizado para a tropa.

Esteve em Moçambique e chegou a capitão.



Sim. O general Kaúlza de Arriaga, que tinha conhecido o meu pai, deu-me uma missão. Se a cumprisse era promovido a capitão.

Qual era a missão?



Reabastecer Fingué, a 600 quilómetros do acampamento, em três dias. O problema é que tínhamos de ir por uma estrada inutilizada há três anos. Segui com 43 camiões civis. Chegámos a estar debaixo de fogo e não parámos. Até dormia a conduzir. Amarrava-me ao banco e ao volante do Unimog (carro de combate) e dormia uns 10 minutos. Conseguimos chegar ao destino e, no caminho, até desactivei uma mina artesanal.

Que memórias tem da guerra?

Esqueci as coisas más, só me lembro do companheirismo, da solidariedade, da aventura e do romance.

Romance?!

Quando cheguei percebi que os soldados só arranjavam umas tipas para passar o tempo, e isso não me interessava. No aldeamento vi uma mulher linda. Mais tarde descobri que era filha da rainha da tribo local.

Foi fácil conhecê-la?

O inspector Ivens Ferraz de Freitas, que estava a estudar as etnias, apresentou-me à rainha. Recordo-me bem desse dia. Estavam 100 pretos sentados no chão e uma mulher numa cadeira. Quando lhe estiqueio braço paracumprimentá-la, ela beijou-me a mão. Disse-lhe que na minha raça era o homem que fazia isso e ela respondeu: "Então, porque espera?" Quando os outros viram um capitão do exército português beijar a mão à sua rainha, fizeram um chavascal.

E onde é que entra a filha dela?

Convidámo-la para jantar e a filha, de 16 anos, apareceu. O chefe de posto contou-lhe que eu gostava muito da filha dela e, como naquela tribo aceitavam o casamento a prazo, propuseram-lhe que ficássemos juntos até a minha comissão acabar.

Ela aceitou?

Sim. Vivi com a Adelaide, o resto da minha comissão. Tinha 21 anos e foi uma experiência fantástica. Aprendi muito com ela. Tínhamos hábitos diferentes. Nunca consegui que ela dormisse na cama comigo, porque ela achava o colchão demasiado mole. Ainda tentei dormir no chão, mas fiquei com dores nas costas.

Durante os combates, nunca disparou a matar?

Não queríamos matar ninguém e acho que o nosso subconsciente ajudava.Uma vez,entrei na casa do inimigo e ao derrubar a porta saiu lá debaixo um tipo acorrer. Disparei 10 tiros e nunca lhe acertei. Ainda bem!

Como foi regressar a Portugal?

Foi entrar noutro mundo. Assim que cheguei, fui à caça com o meu amigo António Luís. Quando vimos uma perdiz, ele disparou e o meu reflexo foi virar a arma na direcção dele. Senti um calafrio... Abri a espingarda, tirei os cartuchos, e nunca mais peguei numa arma.

Estreou-se no programa A Visita da Cornélia.

Ensaiei com a minha mãe durante todo o Verão de 1977. Depois do programa,o Raul Solnado convidou-me para entrar nesta vida, mas não podia. Estava a tomar conta da quinta dos meus avós em Trás-os-Montes.

A novela Vila Faia, em 1982, foi a viragem. Como surgiu essa oportunidade?

Fui ao escritório do Thilo Krassmanver se havia alguma oportunidade. Na sala ao lado estava o Nicolau Breyner, que me contratou assim que me viu. Ia fazer de polícia,mas apenas em sete ou nove sessões. Por cada uma recebia 5 contos. Acabei por fazer 85 sessões e ganhei quase tanto quanto o Ruy de Carvalho.





Filmagens da Novela Vila Faia, junto às instalações da Polícia Judiciária

A sua vida mudou. Tornou-se conhecido.

Sim. Quando a novela terminou fiz uma viagem a cavalo com o Nicolau Breyner, o Luís Esparteiro e o Nuno Homem de Sá. Na primeira noite,dormimos no campo e um pastor reconheceu-nos. O Nicolau pediu-lhe que não contasse a ninguém que nos tinha visto e eu não percebi porquê. Mas passados 30 minutos, entendi. Até apareceram autocarros cheios de gente para nos ver.

Lidava bem com os fãs?

Sim. Sempre percebi que isso fazia parte do meu trabalho. Em Fátima, quando fazia de padre na novela Olhos de Água, duas senhoras quiseram confessar-se a mim.

Era muito assediado por mulheres?

Recebia declarações de amor, cartas...

A sua mulher não se importava com o assédio?

Quando comecei, era um actor galã e durante algum tempo a Ana Rita não lidou bem com isso. Depois entendeu. Apaixonei-me por ela na primeira vez que a vi. Era deslumbrante, igual à Romy Schneider. Conheci-a em Março de 1974 e seis meses depois casámos.

Porque começou a escrever novelas?

Quando entrei em Origens (1983) achei que havia desacertos no texto e tive a tentação de dar alguns conselhos. A partir daí comecei a interessar-me. Estudei em Nova Iorque e aprendi muito. Como é que escreve as suas histórias? O principal é criar a storyline e caracterizar as personagens. Para escrever os diálogos,basta comandar a equipa. Mas uma novela é um trabalho de loucos. Envolvo-me de tal forma que sonho com as personagens e choro enquanto escrevo algumas cenas.

Gosta de receber sugestões?

Sim. Na altura de Olhos de Água, essas sugestões foram decisivas. Um dia fui à Makro e as pessoas começaram a perguntar-me como acabava a novela. Vieram as meninas das caixas, as administrativas, os clientes, até um senhor com uma pescada congelada na mão. Fiz um pacto: eram eles que iam decidir o final. Disse-lhes: "Vou beber um café, e quando voltar dizem-me como acaba." Eles escreveram num papel: "A Leonor (Sofia Alves) é uma mulher de um só homem, portanto tem de casar com Pedro Lima,mas ele tem de pagar pelo que fez." Segui o conselho deles.

A entrada e a saída de actores já o obrigaram a alterar a história. É complicado?

Faz parte. Em Olhos de Água, a Sofia Alves engravidou e tive de engravidar as gémeas da novela. Em A Outra, a Margarida Marinho engravidou, tinha de deixar as gravações e arranjei outra solução. As pessoa até brincam comigo na rua: "Você começa a escrever novelas e as actrizes engravidam todas."

José Eduardo Moniz é conhecido por influenciar as novelas da TVI. Como é a vossa relação?

Muito boa. Ele é muito criativo, mas tenho sempre liberdade.

É actor, autor, professor, advogado.

Como gere o seu tempo? Às vezes é difícil. Como advogado, não posso aceitar todos os clientes, mas ajudo os meus colegas. Tenho sempre projectos novos e quando acabarem os projectos acaba a vida.