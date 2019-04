Ansioso pela madrugada de segunda-feira para finalmente descobrir o que o destino reserva às suas personagens favoritas de Guerra dos Tronos? O entusiasmo é tanto que comprou enfeites para o trono de lá de casa se parecer mais com o Trono de Ferro? Está a ferver debaixo de um manto de um dos membros da Patrulha do Norte? Não vai ter tempo para rever todas as temporadas, mas há coisas de que já se esqueceu? Este artigo é para si.





Para os menos atentos, toda a saga começa com a morte de um velho chamado Jon Arryn, que é a Mão do Rei (algo como o Paulo Portas de Passos Coelho no governo da coligação PàF). Ora, este velho morreu e é preciso arranjar um substituto para ele. A escolha recai sobre Boromir - que nesta série se chama Eddard Stark -, um antigo companheiro de armas do rei Robert Baratheon que o ajudou a libertar Westeros (um continente imaginário que tem mais climas do que Sintra).

Ned Stark vive em Winterfell - um sítio onde é sempre Inverno - e tem uma catrefada de filhos (cinco e um suposto bastardo). Apesar do ar carrancunco, é um tipo de quem todos gostam e cuja primeira imagem que temos é dele a cortar a cabeça a um camponês que diz ter visto zombies que se pensavam extintos.



Quando o rei chama o senhor de Winterfell para ir com ele para Porto Real - a capital -, Ned tem de deixar a família para trás e ir tomar o seu lugar como Mão do Rei. A mulher, que teve de cuidar de um bastardo que desprezava, não ficou muito contente de ver o marido a partir outra vez para um sítio conhecido pelo vinho e bordéis, uma combinação perfeita para o adultério. Com ele vão as duas filhas.



Entretanto, Robert e Ned decidem que vão casar o filho mais velho do primeiro (Joffrey) com a filha mais velha do segundo (Sansa), sem que nunca se tenham visto. Spoiler: vai dar mau resultado. Pelo caminho, a mulher do rei foi apanhada a brincar aos adultos com o próprio irmão gémeo (gémeos! Desta não te lembraste tu, Eça!) pelo filho de Ned que foi atirado de uma torre. Mas não morreu, ficou apenas paralisado da cintura para baixo. É bem feito para aprenderes a não espreitar onde não deves!



O bastardo Jon Snow vai para a Muralha que defende Winterfell dos selvagens - talvez venha daqui a ideia de construir um muro que teve para aí um governante meio alaranjado - e o filho mais velho, Robb, fica a cuidar de toda a neve do mundo!



A vida de Ned não é fácil. Chega a Porto Real e para além de descobrir que a coroa está falida, percebe também que Arryn foi vítima de uma conspiração dos Lannister (uma família toda poderosa e podre de rica composta por Cersei e Jamie, os gémeos incestuosos, Tyrion, um anão viciado em bordéis, e um pai com a mania das grandeza). Entretanto, Robert embebeda-se, vai caçar e morre, morto por um javali.

Depois, Ned é atraiçoado por um tipo chamado Mindinho (ahahah!) que tem ciúmes dele e que o trai. A cabeça de Ned rola e a filha mais nova promete que se vai vingar. A mais velha continua com um casamento arranjado.





Entretanto, do outro lado do mar, dois irmãos loirinhos até mais não têm um plano para conquistar Westeros. Apresentamos Viserys e Daenerys Targaryen, filhos do rei que antes governava o continente. O irmão vende a maninha ao chefe de uma orde bárbara que gosta mais de cavalos do que da própria mãe. No dia do casamento, Danny recebe três ovos de dragão que agora servem como ornamento para uma cómoda, ou uma mesa da sala.

Até aqui, tudo impecável. E tudo vai continuar impecável, mesmo depois de Daenerys ser violada pelo marido. Afinal, ele é tão giro que a série acha um desperdício não criar uma relação amorosa baseada em violação (emoji do coração). Ah, entretanto o chefe dos bárbaros mata o irmão loiro e morre também ele. Quando é cremado, a noiva entra nas chamas com os ovos e nascem dragõezinhos.

Como fica tudo no fim da temporada um: o rei é Joffrey, que manda matar o futuro sogro; Jon Snow está na Muralha; Sansa fica ao lado de Joffrey; Arya finge que é um rapaz; Winterfell jura vingança; Daenerys não tem marido, mas tem dragões.

Ah, e a contagem de ódio põe Jamie Lannister na liderança por ser incestuoso (os argumentistas acham melhor um violador a um Carlos da Maia loiro), ter atirado um rapazinho do topo de uma torre e ter derrotado Ned Stark.

Momento mais "NÃÃÃÃÃÃÕOOOOOOOO!!!!!!!!" da temporada: quando a cabeça de Ned Stark rola para fora do pescoço.

Temporada 2

Ui! Os filhinhos de Ned Stark querem vingança! Vamos ter guerra da boa! De um lado, Robb, o giraço de cabelo encaracolado e preto. Do outro Jamie Lannister, o loirinho que parece o Príncipe Encantado do Shrek em esteroides. A batalha é rápida e é capturado o loirinho, mas que depois é solto pela viúva-Stark, em troca de ambas as filhas. Spoiler: nunca mais as vai voltar a ver.

Robb apaixona-se pela neta de Charlie Chaplin e decide casar com ela em vez de desposar uma das filhas de Walder Frey. BIG MISTAKE!

Stannis Baratheon – irmão de Robert – acha que tem direito ao trono, mas não faz nada de mais por isso, a não ser ter uma Feiticeira Vermelha a dar à luz um bicho de sombra para matar o irmão, Renly. Mas prepara um exército que vai usar para atacar Porto Real. No final morrem quase todos e Stannis bate em retirada. Mais sorte para a próxima.

Tyrion, o anão, é a Mão do Rei, mas odeia o sobrinho, refugiando-se sempre que pode com o amigo Bronn, um mercenário que bebe muito, e Shae, uma prostituta bem gira por quem se apaixona.

Winterfell, esse grande pedaço de neve, é conquistado por Theon Greyjoy, o tipo que tenta ir para a cama com tudo o que mexe, incluindo a própria irmã, e que foi criado pelos Stark. Ah, malandro, a cuspir no prato onde comeste!

A Mãe dos dragões continua a ter gatinhos com asas e a reunir um exército e barcos.

Já Jon Snow vai para um sítio com ainda mais neve que Winterfell e apaixona-se por uma selvagem que passa a vida a chamar-lhe burro. "You know nothing, Jon Snow", diz ela. Mas depois descobre os dotes de língua do bastardo e admite que ele afinal percebe de algumas coisas.













Arya conhece um James Bond à antiga que passa a vida a mudar de cara e matar pessoas. "Valar Morghulis", que é como quem diz em português "Todos os homens têm de morrer".

Como fica tudo no fim da temporada dois: o rei continua a ser Joffrey, mas com uma nova Mão: o avô (será que o nome do meio dos Stark é César?); Jon Snow está para lá da Muralha e arranjou uma miúda; Sansa ainda está ao lado de Joffrey, mas que agora já quer safar Margaery; Arya quer tornar-se uma assassina; Winterfell foi capturada e os Starks mais novos são prisioneiros; Daenerys tem mini-dragões.

Momento mais "NÃÃÃÃÃÃÕOOOOOOOO!!!!!!!!" da temporada: O exército de Stannis ser destruído com fogo verde.

Temporada 3

Robb Stark casa com a neta de Chaplin que fica grávida de esperanças (bonita canção de Carlos Mendes). Mas o que fazer à filha de Walder Frey que deixa então para tia? Oferece-lhe um novo marido, o seu tio. Que bonito, o amor: tudo fica bem. Robb casa com a hippie enfermeira e Tully ganha uma noiva. Errr… Nem por isso. Mas já lá vamos.

Ainda em busca de Porto Real, Jamie vê-se apanhado numa emboscada com Brienne e cortam-lhe a mão direita que quase que gangrena. De sedutor irresistível e independente a tipo que não consegue sequer atar as botas à distância de uma lâmina: menos McDreamy, mais McPitty.

Já em Porto Real, Sansa casa com o anão Tyrion e Cersei com Loras Tyrell que, num mundo em que dezenas de personagens são bi-sexuais, só este teve o azar de nascer mesmo homossexual. É preciso ter azar.

Arya ganha um novo companheiro de viagem chamado Sandor Clegane, o Cão de Caça que só a quer usar para conseguir um resgate, e Jon Snow reúne um exército para lutar contra os Caminhantes Brancos (uma espécie de zombies que não comem cérebros).

Daenerys arma-se em Moisés e liberta milhares de escravos soldados que foram castrados e que nada sentem quando lhes cortam os mamilos. E os seus dragões já são do tamanho de um pequeno pónei e grelham um homem vivo.

É nesta temporada que é apresentada a personagem mais sádica de todo o universo: Ramsay Bolton, um bastardo que tira prazer em torturar Theon Greyjoy. E de o mutilar na sua masculinidade. Pimbas que é para aprenderes a não fazeres o que não deves. Bolton é mau o suficiente para termos pena do homem que traiu os Stark. É obra.





Como fica tudo no fim da temporada três: o rei continua a ser Joffrey, pronto para casar com Margaery; Sansa ainda está ao lado de Joffrey, mas prometida ao anão; Theon Greyjoy é torturado até mais não; Daenerys liberta muitos escravos.

Momento mais "NÃÃÃÃÃÃÕOOOOOOOO!!!!!!!!" da temporada: o Casamento Vermelho, em que Walder Frey manda assassinar Robb, a neta de Chaplin (que estava grávida), Caetlyn e dezenas de vassalos de Winterfell, durante a celebração do casamento entre o tio de Robb e a filha de Frey.

Temporada 4

Ai, que bonito, um casamento real. Quando foi o casamento inglês houve transmissões ao minuto, memorabilia, centenas de artigos e festa pelas ruas britânicas. E assim começa a quarta temporada d’A Guerra dos Tronos. Mas George R.R. Martin deve gostar bola de casamentos, então morre sempre alguém. Neste caso… morre o noivo, Joffrey, roxinho que nem uma uva, envenenado pela avó da noiva. E se em Porto Real, o ambiente era de tristeza, nos sofás de milhões de espetadores foi motivo para chorar de alegria! Ah, e Sansa também ficou feliz porque pôde escapar, mas mais importante: morreu o sacana!





Mas… Bolas! Acusam Tyrion. Epá, deixem o anão em paz! Mas não, lá tem de vir o pai fazer um julgamento contra o pequenino que lembra a toda a audiência, num incrível monólogo, que só está em julgamento por ter pouco mais de metro e 20. E pede um julgamento por combate, a ver se se safa, já que o pai estava prontinho para o condenar. Mas quem vai representar Tyrion? O mano Jaime está maneta, Bronn não tem grande interesse em morrer… Mas eis que surge Oberyn Martell, príncipe de Dorne que deseja vingar a morte da irmã, violada e assassinada pelo campeão de Cersei e Tywin: a Montanha.

Tudo começa bem, com Oberyn a mostrar como os melhores lutadores vêm dos circos e que a rapidez e inteligência batem a força e que… A Montanha apanha-o distraído e aperta-lhe o crânio com tanta força que este explode, deixando um quadro de Jackson Pollock no chão. Azar para Tyrion e Oberyn que teve pouco tempo de antena, portanto, recebeu menos dinheiro pela participação.

Mas a sorte favorece os homens de palmo e meio e Jaime ajuda o irmão a fugir, não sem antes matar Shae, que andava a dormir com o pai Lannister (hey! Ao menos não foi incesto!) e de seguida surpreender Tywin no trono (leia-se: sanita), disparando uma flecha de besta contra este. Que fim mais inglório e satisfatório ao mesmo tempo.

Ah! Sobre os irmãos mais novos dos Stark, Rycon está desaparecido e Bran transformou-se numa personagem estranha que tem visões. Continuando: Jon Snow fica dividido entre a invasão da Muralha por Selvagens e a sua lealdade aos Patrulhas da Noite. Decide ficar com os celibatários e vê a sua namorada a morrer.

Em Porto Real, há um novo rei, Tommen Baratheon, que ganha uma noiva bem gira (e mais velha): Margaery, que é, na prática, sua cunhada. Incesto e pedofilia tudo numa só história de amor. Mas de novo, os argumentistas não fazem nem um esforço para que se despreze Margaery.

Como fica tudo no fim da temporada quatro: Tommen é rei; Jon Snow trai os Selvagens e fica sem namorada; Tyrion foge de Porto Real; Daenerys mostra que é fraquita na parte da política séria.

Momento mais "NÃÃÃÃÃÃÕOOOOOOOO!!!!!!!!" da temporada: Oberyn a ficar com o cérebro escangalhado.

Temporada 5

"Shame, shame, shame!" Pronto, vamos já ao que interessa: Cersei quer livrar Porto Real da nora e para isso chama uns maluquinhos religiosos chamados Pardais. Vão pôr Margaery, Loras e a própria Cersei a andarem nus pela cidade, com cabelo cortado à la garçon e com a população a gritar "Vergonha, vergonha!"… Ah, nada como uma boa festa religiosa para alegrar a moral!

7. The Walk of Atonement



Em Winterfell, Ramsay casa com Sansa e viola-a, não sem antes a açoitar violentamente. A ver maltratarem a sua ex-irmãzinha está Theon Greyjoy, completamente impotente.

Arya tenta aprender as artes de Carnaval para poder mascarar-se de quem lhe apetecer, na sociedade dos Homens Sem Nome. Mas a sua vontade de vingança é tal que a cega, literalmente. Arya perde a visão como castigo.

O bastardo Stark, Jon Snow, depois da batalha contra os Selvagens, é eleito comandante da Patrulha do Norte e faz um acordo com os inimigos ajuramentados da Patrulha, para se defenderem da ameaça dos Caminhantes Brancos. Mas a força dos vigilantes é pouca quando comparada aos zombies. E a série termina com Snow a ser esfaqueado pelos seus companheiros. Mais uma vez morria o herói de uma temporada inteira.

Quanto a Stannis Baratheon… Havia saudades, não era? Nem por isso. É que Stannis sacrifica a filha para se tornar rei, perde uma batalha e é morto (será?) pela sua antiga guarda-costas, Brienne.

Como fica tudo no fim da temporada cinco: Jon Snow fica deitado na neve; Sansa é violada; Daenerys ganha um novo conselheiro: Tyrion; Stannis morre; Arya fica cega.

Momento mais "NÃÃÃÃÃÃÕOOOOOOOO!!!!!!!!" da temporada: Ramsay Bolton viola Sansa e Jon é esfaqueado pelos companheiros. A temporada 5 é bastante aborrecida, na verdade. Passemos à frente.

Temporada 6

E tudo começa bem (errr… mais-ou-menos, meio previsível, mas avançando) nesta temporada, com Jon Snow a ser ressuscitado pela Feiticeira Vermelha. A única surpresa que há é descobrir que quando Melisandre tira o colar envelhece uns 7.564 anos.

Jon procede então à execução dos seus carrascos e abandona a Patrulha do Norte para se tornar Senhor do Norte. E inicia-se o confronto mais bíblico de toda a série. De um lado o Bem total representado pelo inocente e bondoso bastardo Snow. Do outro, o Mal puro encarnado na figura do bastardo Bolton, o atual senhor de Winterfell.

Jon junta o seu exército de Selvagens, ao qual se junta o exército do Ninho de Águia e algumas casas do Norte. A cena de guerra é incrível e quase trágica, com Bolton a encostar às cordas (mais aos corpos amontoados) Snow e companhia. Pelo meio ainda morre Rickon, o mais novo dos Stark, mas no final, Jon Snow acaba por vencer e é nomeado Rei do Norte.

No final, Sansa dá Ramsay Bolton de comer aos próprios cães. Savage!

Já Arya foge da irmandade dos Homens Sem Rosto e decide voltar a Winterfell para junto dos manos. Pelo caminho mata Walder Frey e filhos, em vingança pelo que fizera ao irmão Rob e à mãe.

Em Porto Real, continua o jogo de bastidores, com Tommen a casar com Margaery, mas a história é pouco feliz. Num dia de missa, em que estão reunidos quase todos os inimigos de Cersei, a antiga rainha manda todo o edifício pelo ar com o fogo verde. BADABUM! Margaery, Mace Tyrell, pardais e pardalitos… Todos pelos ares! Tommen que estava enfeitiçado pelas lady parts de Margaery não resiste à perda e atira-se da janela e Cersei assume o trono de ferro. Já não era sem tempo!

Na parte da história com menos piada, há também uma das mortes mais emotivas. Bran continua a andar e a ter visões e encontrar bichos estranhos. E uma das visões mais reveladoras que tem é quando vê que Jon Snow não é, afinal, filho de Ned Stark, mas o bastardo que Lyanna Stark teve do príncipe Rhaegar Targaryen e que Ned adotou depois da morte da irmã, durante a rebelião do rei Robert. Ou seja, Snow é sobrinho de Daenerys e seria um herdeiro ao trono não fosse a revolução de Robert Baratheon.

Pouco depois desta visão, Hodor, o afável gigante morre para salvar Bran, num dos grandes momentos da sexta temporada.

Como fica tudo no fim da temporada seis: Jon Snow torna-se rei do Norte; Sansa mostra ser uma badass bitch; Daenerys reúne um enorme exército completo por três dragões; Arya volta a Winterfell, Bran ganha poderes budistas, ou lá o que é; Cersei torna-se rainha de Westeros.

Momento mais "NÃÃÃÃÃÃÕOOOOOOOO!!!!!!!!" da temporada: Poder-se ia atribuir este "prémio" à morte de toda a gente morta pelo Fogo Selvagem, mas a atribuição tem mesmo de ir para a morte de Hodor, a única pessoa sem mácula na série.

Temporada 7

Está na hora! Abram alas na pista: eis Danny, montada no lombo de uma das suas lagartixas com asas e pronta para sacar o Trono de Ferro a Cersei. Primeiro recebe juras de Jon Snow que quer a sua ajuda para acabar com os zombies (pois! Com dragões até eu!)

Entretanto, Arya e Sansa matam o Mindinho e mostram que ninguém se mete com as manas Stark.

Jon e Danny vão ver os Caminhantes Brancos (como quem vai ao Jardim Zoológico) e num momento tenso, a Mãe de Dragões perde um dos seus bebés, trespassado com uma lança de gelo. Mas tal como Snow, o dragão de Danny renasce, mas em modo zombie.

Bran volta a Winterfell e Eon Greyjoy, o tio de Fedor… Ups, Theon, rapta a irmã deste. O eunuco tem agora a missão de ir recuperar a mana, mas primeiro tem de matar um marinheiro rijo como tudo.

Mais a norte, a Muralha cai graças ao dragão de Daenerys – lindo serviço, sim senhor, agora quem é que vai pôr aquilo de pé?! – e por fim concretiza-se a profecia que encheu os ouvidos durante sete temporadas: o Inverno chegou!













Momento mais "NÃÃÃÃÃÃÕOOOOOOOO!!!!!!!!" da temporada: quando Jon Snow brinca aos meninos crescidos com a tia (incesto outra vez!). Embora a imagem do rabo despido do bastardo-que-afinal-não-é-tão-bastardo-assim-mas-que-ainda-ninguém-sabe-sem-ser-o-Bran tenha trazido a delícia a muitos espetadores.

A Guerra dos Tronos, temporada 8, está quase aí. Valar Morghulis.