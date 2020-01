Os The Strokes são o nome mais recente confirmado no cartaz do NOS Alive de 2020. O grupo norte-americano vai atuar a 11 de julho, no Passeio Marítimo de Algés.O último disco dos The Strokes, uma das bandas muitas vezes creditadas para o ressurgimento do rock norte-americano no início do milénio, deverá editar ainda um novo álbum este ano. O último, Comedown Machine, data de 2013.Em dezembro passado, num concerto em Nova Iorque, Julian Casablancas anunciou que o sexto álbum de estúdio do grupo sairia algures em 2020.Os Strokes, atuaram 2011 no Super Bock Super Rock, no Meco. Desta vez atuarão no mesmo dia dos Da Weasel.O festival NOS Alive decorrrerá de 08 a 11 de julho com nomes como Kendrick Lamar, Da Weasel, Taylor Swift, Black Pumas, Jorja Smith, Billie Eilish, Faith No More, Alt-J, Khalid, Anderson Paak e Haim.