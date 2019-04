O jornal norte-americano retirou um desenho publicado numa das suas edições, admitindo a existência de elementos anti-semitas. No mesmo, Trump surge a passear um cão que representa Benjamin Netanyahu

O New York Times retirou um cartoon desenhado pelo artista português António Moreira Antunes - conhecido simplesmente por António - que mostrava o presidente dos EUA, Donald Trump, a usar uma kipá e a ser guiado por um cão com o rosto do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu.



Numa nota editorial, o jornal norte-americano reconhece que o desenho inclui "laivos anti-semitas" e que a "imagem era ofensiva e que foi um erro de julgamento decidir publicá-la".



Contactado pelo Correio da Manhã, António diz que não sabia de nada.



